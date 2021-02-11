Мнение: Отличительные черты обеспеченных людей

11.02.2021, 11:52, Разное

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Во многих японских домах есть семейный алтарь, камидана. Как правило, камидана представляет собой полку или небольшую нишу в стене, на которой японцы размещают предметы синтоистского культа. В дни поминовения умершего родственника на камидану помещают важные для покойного предметы. Например, это может быть диплом вуза, месячная зарплата или приказ о повышении по службе.

Российский менталитет сильно отличается от японского. Хоть для многих россиян работа и важна, однако признаваться в этом не принято. На кухонных посиделках работу считается приличным ругать, жалуясь на глупое начальство, маленькую зарплату и разные текущие несуразности. Напротив, довольный своей работой человек вызывает недоумение — либо про него говорят, что он «хорошо устроился», подразумевая какую-нибудь грязную изнанку благополучия, либо про него говорят, что он несчастная жертва, которую унизительно крепко эксплуатируют.

Исследователи из Сколково расспросили россиян на предмет их отношения к богатым людям. По мнению опрошенных, богатые люди обладают следующими тремя главными качествами:

https://www.forbes.ru/milliardery/417825-formula-uspeha-rossiyane-nazvali-zalogom-bogatstva-um-i-besprincipnost

1. Ум, знания, прозорливость.

2. Беспринципность, эгоизм, лизоблюдство.

3. Предприимчивость, удачливость.

Перечень странный, так как, например, предприимчивость и удачливость — два очень разных качества. Вместе с тем основное из опроса понятно: согласно мнению россиян, богатый человек должен быть умной и решительной сволочью, кем-то вроде главного врага народа из фильмов для широкой американской публики.

Трудолюбие, целеустремлённость и капитал, — мои три варианта ответа на вопрос «чем отличаются богатые люди», — популярностью в народе не пользуются. Присказка крепостного крестьянина, — от трудов праведных не наживёшь палат каменных, — и сейчас повторяется многими с такой звериной серьёзностью, будто некий барин и вправду намертво приписал их к мануфактуре.

Состоятельных людей в России не считают ролевыми моделями, с них не «делают жизнь». Ролевыми моделями считают, например, спортивных чемпионов: даже в тех случаях, когда пытающийся подражать чемпиону последователь отлично понимает, что его силы воли хватит максимум на один час тренировок в неделю. Стремиться к богатству в России до сих пор постыдно. Снова цитирую Форбс:

… Самые главные слова-маркеры негативного отношения [к богатым] — это «воровство» (27%) и «несправедливость» (21%). Второй сильный мотив — ощущение угрозы стране, исходящей от действий богатых россиян (17%). Среди опрошенных 7% даже сравнили их с «врагами» и «предателями».

Впрочем, ситуация не так плоха, как могла бы быть. Отношение к работе за последние десятилетия кардинально изменилось к лучшему. Воровать с родного завода больше не принято, также теперь мало кто готов покрывать пьяных и халтурщиков. В России становится всё больше профессионалов, которые гордятся своим трудом и выполняют работу принципиально качественно, даже в тех деталях, которые начальник или клиент заведомо не смогут проверить.

Пелена социалистической ненависти к состоятельным людям также постепенно спадает. Если сейчас хорошо относится к богатым уже примерно половина россиян, то раньше таковых было значительно меньше.