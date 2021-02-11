Пополнил «длинный список униженных» – глава МИД Литвы о «провальном» визите Борреля в Москву

11.02.2021, 11:48, Новости дня

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В Москве унизили не только Борреля, там унизили весь ЕС, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, все европейские «политические новички» хотят лично убедиться в недружелюбном отношении Путина и Лаврова. В интервью Rzeczpospolita он, впрочем, не исключает, что это поражение может пойти ЕС на пользу, сплотив европейцев.



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«Никакой пользы, подорванная репутация и потеря трёх дипломатов», — такими словами министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал в беседе с Rzeczpospolita «провальный» визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву.

При этом он не исключил, что в итоге результат поездки может всё-таки стать положительным, если вдруг после этого опыта ЕС станет более сплочённым в своей общей позиции в отношении России. В этом случае ему легче было бы согласовать введение новых санкций. «В Москве унизили не только Борреля, там унизили ЕС», — подчеркнул он.

На вопрос издания, почему Жозеп Боррель всё-таки решился принять приглашение своего коллеги Сергея Лаврова, министр ответил: «Все европейские политики хотят удостовериться в том, будут ли относиться к ним Путин или Лавров так же, как к их предшественникам. Имеется длинный список униженных в Москве. Но новички настоятельно хотят это проверить».

В интервью он, однако, отметил, что своей позицией Владимир Путин уже много чего сделал для сплочения ЕС. В 2007 году появлялись идеи о континенте от Лиссабона до Владивостока. Потом, однако, в 2008 году была Грузия, а в 2014 году — Украина. «И сегодня уже ни о каком континенте от Лиссабона до Владивостока нет и речи», — добавил политик.

«В плане РФ мы продолжаем испытывать взлёты и падения. Мы по-прежнему имеем дело с нарушением международного права со стороны России, Крым продолжает находиться под оккупацией*, война на востоке Украины не закончилась. Теперь у нас есть дело Навального. ЕС безусловно станет более сплочённым, в том числе из-за того, что имело место во время визита Борреля в Москву. Но потом снова будет смягчение», — объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Министру сложно сказать, почему так мало стран внутри ЕС однозначно выступает за введение санкций в отношении России. Возможно, это следует из расчёта, немного из-за наивности. «Некоторые думают, что, разговаривая с Россией, мы выигрываем. Наивные полагают, что имеется шанс изменить Россию к лучшему. Но именно РФ меняет нас, из-за таких политиков, как Герхард Шрёдер, мы начинаем считать нарушение правил чем-то нормальным», — посетовал Габриэлюс Ландсбергис.

На вопрос о том, что такого шокирующего должно случиться, чтобы ЕС увидел настоящее лицо России, министр ответил: «Шок не нужен. В конце концов, мы ведь не хотим войны. Надо просто себе задать вопрос: что нам нужно».

Глава МИД согласен с тем, что в ЕС сложно добиться единодушия, а такие проекты, как «Северный поток — 2», только подрывают европейское единство. Дипломат считает, что Германия сделала много для объединения Европы, но теперь ей надо закрепить этот союз. Он надеется, что в итоге канцлер Меркель осознает, что нет другого выхода, кроме остановки строительства «Северного потока — 2», ведь этот проект на долгие годы свяжет Германию с Россией, между которыми расположены как Литва, так и Польша.

В интервью Габриэлюс Ландсбергис затронул тему пандемии и вакцины. Он посетовал на то, что Литва нуждается в большем количестве доз и в более короткие сроки. Он привёл пример Израиля и Великобритании, где вакцинировано намного больше граждан, чем в ЕС. При этом, однако, он не стал обвинять Еврокомиссию и похвалил ЕС за достаточную эффективность и правильно избранный путь. Он воспользовался затронутой темой и назвал катастрофой комплимент Борреля в адрес вакцины «Спутник V» во время своего визита в Москву. «Таким образом он отдал в руки РФ геополитический аргумент. Наш премьер-министр сказала, что Литва не заинтересована в российской вакцине. Польша, похоже, тоже нет», — добавил он.

При этом министр признал, что российской вакцины не так уж много. РФ необходимо проводить вакцинацию собственных граждан, более того, она её продает в Турцию, Венгрию, Сербию и обещает обеспечить ею полмира. Как ни странно, по мнению литовского министра, Белоруссия находится в конце этого списка. Вообще он уверен, что сейчас Путину нет особого дела до Минска, он занят внутриполитическими вопросами. Однако без непосредственной помощи Путина в Белоруссии ничего не сможет произойти, а она обходится РФ всё дороже и дороже. Возможно, что в один прекрасный день Путин устанет и скажет: делайте что хотите. За Белоруссией нужно внимательно следить: пойдёт она в сторону Северной Кореи или демократии. В настоящий момент Лукашенко — в первую очередь банкрот, он живёт во дворце в окружении ОМОНа, он в безопасности в том смысле, что его нельзя свергнуть. Но ему крайне сложно что-то сделать с пандемией, спасти экономику. По сути, он «инвалид», уверен Ландсбергис.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).