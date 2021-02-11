Собчак отчитала Виторгана из-за опасений за безопасность сына Платона

11.02.2021, 11:46, Разное

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Ведущая Ксения Собчак отчитала своего бывшего мужа Максима Виторгана из-за опасений за безопасность их общего сына Платона. Она оставила комментарий под совместным фото ребенка и звездного отца, опубликованного в социальной сети Instagram.

Сейчас маленький Платон находится на отдыхе с Максимом Виторганом в Сочи. Отец и наследник посетили местный «Скайпарк», где решили сделать фото на память. В описании к публикации актер написал: «Есть ощущение, что одному из нас страшно». Также Максим Виторган заявил – нужно будет обязательно вернуться в это место еще раз, когда Платон подрастет, чтобы прыгнуть. В комментарии к публикации Собчак с эмодзи «злость» написала: «Я вам прыгну».

Поклонники Максима Виторгана начали рассказывать, боятся ли они высоты. Среди них нашлись и те, кто уже покорял эту вершину.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган состояли в браке шесть лет. В этот период ведущая родила своего единственного сына Платона. В 2019 году появилась информация о разводе пары. Известно, именно Ксения Собчак выступила инициатором разрыва, поскольку встретила режиссера Константина Богомолова. С ним она счастлива в браке на сегодняшний день. С Максимом Виторганом теледива осталась в нормальных отношениях ради общего сына.