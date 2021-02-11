Отец Ольги Бузовой призвал мужчин не пользоваться девушками, которые любят

11.02.2021, 11:46, Разное

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Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой призвал мужчин не пользоваться девочками, которые любят. Игорь Бузов очень переживает за свою старшую дочь, расставшуюся с блогером Давидом Манукяном сразу же после своего дня рождения.

Родственники стараются изо всех сил поддерживать Ольгу Бузову в трудной ситуации. Сегодня выйдет ее новая композиция «Грустный трек», где артистка пообещала поклонникам открыть свою душу. Отец теледивы надеется, что она как можно быстрее станет счастливой.

К слову, Давил Манукян также успел выпустить композицию «Обнулила нас». Игорь Бузов уже оставил на странице артиста комментарий, сообщив, что его дочь сильно страдает. Однако блогер никак не отреагировал на слова несостоявшегося тестя. Сейчас он погряз в делах, поскольку участвует в проекте «Танцы со звездами».

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram отец Ольги Бузовой обнародовал ролик с участием ее собаки. Он прикрепил к нему строчку из песни артистки «Розовые очки» и призвал мужчин не обманывать любящих девушек.



Изображение взято с: [email protected]

Напомним, что Ольга Бузова обвинила Давида Манукяна в рукоприкладстве и изменах. Сам же блогер предпочитает воздерживаться от каких-либо комментариев. В адрес Ольги Бузовой, в свою очередь, стала негативно высказывать мать Давы.