 

Мнение: Бронеавтомобиль “Ласок 4-П”

11.02.2021, 11:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новинка отечественной легкой бронетехники.

Бронеавтомобиль "Ласок 4-П"

Продолжаются испытания российского сверхкомпактного бронеавтомобиля "Ласок 4-П". Как рассказал "РГ: Русское оружие" директор ПКЦ "Инновационное Шасси" Сергей Толмачев, опытный образец в инициативном порядке был создан в минувшем году.
Это транспортное средство является аэромобильным, оно оптимизировано для внутреннего размещения в многоцелевых вертолетах Ми-8 АМТШ и Ми-171Ш.

Судя по впервые обнародованным изображениям, в конструкции применены так называемые фасеточные технологии, обеспечивающие эффективные рациональные углы наклона бронированных поверхностей корпуса и снижающие заметность на большом расстоянии. Предназначением "Ласок 4-П" является выполнение задач в составе специальных подразделений, передовых и разведывательных групп.
Такие транспортные средства можно задействовать также при патрулировании, обеспечении действий инженерно-штурмовых подразделений в различных условиях: квартальная застройка, горы, сложная пересеченная местность.

Снаряженная масса опытного образца – 2045 кг, полная – до 2700 кг, масса перевозимого груза около – 650 кг.
В будущем планируется, что вес уменьшится до 1900 кг, в то же время грузоподъемность будет доведена до 800 кг.
Высота – 1720 мм, ширина – 1880 мм, длина – 4580 мм. Если сложить кузов грузового отсека, длина машины уменьшится до 3970 мм.

Колесная база – 2420 мм, дорожный просвет 260 (370) мм, преодолеваемый брод – 0,9 м.
Двигатель, другие узлы и агрегаты – от серийных легких внедорожных шасси отечественных производителей.
В качестве вооружения возможно применение 12,7-мм пулемета "Корд", а также пулеметов кал. 7,62-мм и 5,45-мм.
Планируется создание амфибийной модификации, а также версии "Ласок-РЭП" со специальным оборудованием для борьбы с низколетящими беспилотниками.

https://rg.ru/2021/02/10/poiavilos-pervoe-foto-opytnogo-obrazca-broneavtomobilia-lasok-4-p.html – цинк

Внешний вид неуловимо напоминает ретро-классику.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Бари Алибасов пожаловался на бедственное положение своих артистов

08.11 / Лолита Милявская не спешит вступать в новый брак

09.02 / Новый бред Японии: Путин вакцинацией привязывает россиян к Южным Курилам

20.08 / Ученые раскрыли секрет огромных размеров динозавров

10.09 / Мнение: Запрет аптек без козырьков, посадка из-за отсутствия маски и спасение тяжёлых больных с ковидом

05.07 / Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников записал песню о «многоразовой маске»

28.06 / “Уже харе пить!”: организм дочери Успенской отторгает алкоголь

16.07 / Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев рассказал, когда у россиян отпадет надобность в масках и перчатках

28.10 / Россиянам предложат хранить у себя дома радиоактивные отходы в счёт долгов за коммуналку

15.07 / Скандалы: Таймырский фронт «Роснефти»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска