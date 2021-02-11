Что делать, если вы увидели привидение?

11.02.2021, 12:09, Разное

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Это может произойти когда угодно. На полу появится несмываемое бурое пятно, а домочадцы, соседи и домашние животные будут всё отрицать. Последние при этом станут сверкать красными глазами, летать по комнате и ругаться матом на латыни. Ночью под окном гнусно взвоет сиреной восставшая против людей автомашина — да так, что из телевизора одна за другой полезут бледные волосатые девочки. Под кроватью кто-то заскребётся и зашепчет зловеще, но при этом ни разу не чихнёт от пыли.

Точно говорим вам, это призраки. Вы наконец столкнулись со сверхъестественным. И что теперь делать?

Жизнь прекрасна и удивительна. Правда, иногда скорее удивительна, чем прекрасна. А если поводом для удивления служит контакт с потусторонним миром, то жизнь может стать, мягко говоря, ужасной. К этому не мешало бы заранее подготовиться. Обратимся к такой животрепещущей — пускай это слово здесь и не самое подходящее — теме, как встреча со сверхъестественным.

Померьте температуру!

Первое и самое главное — как определить, что перед вами творится какая-то чертовщина? Что это не глупый розыгрыш, галлюцинация, мираж или, на худой конец, не козни инопланетян? Для этого вам надо померить температуру (нет, не себе, хотя тоже не помешает).

Если верить фильмам ужасов, воздух в месте проявления сверхъестественного всегда холодеет. Иначе говоря, открыли холодильник — и на вас повеяло дыханием Ада. Достаточно незаметно включить кондиционер — и тот, кто посуевернее, начнёт очерчивать вокруг себя круг мелом.

Любители сверхъестественного обычно используют для определения температуры окружающей среды инфракрасные электронные термометры. При этом рекомендуется измерять температуру не только воздуха, но и предметов окружающей обстановки, а при возникновении подозрений делать это несколько раз под разными углами. «Мир фантастики» относится к такому методу скептически. Пока вы суетитесь с градусником, вокруг вас уже успеет собраться толпа голодных какодемонов.

Впрочем, вполне возможно, это всё миф. Если проанализировать легенды разных народов мира, получается, что призраки почти всегда появляются в тёплое время года (или зимой, но в помещениях). Историй о привидениях, шалящих по колено в снегу, крайне мало. Стихия призраков — старинные замки, заброшенные дома и фамильные склепы. Холод они любят, но в меру.

Прислушайтесь к помехам

В конце позапрошлого века контакты с призраками были в большой моде. Изобрели фотоаппарат — и люди тут же принялись фотографировать фей. А когда Томас Эдисон создал фонограф, то в интервью журналу Scientific American у него первым делом осведомились о возможности записи голосов призраков. Изобретатель ответил, что сохранение жизненной сущности человека после его смерти с точки зрения науки допустить можно, однако её влияние на реальный мир будет крайне слабым, поэтому прибор для регистрации такого воздействия должен быть невероятно чувствительным.

Геополитические потрясения первой половины XX века надолго отбили у исследователей охоту тыкать микрофоном в призраков. Но в 1970-х годах в США вновь вспыхнул интерес к призрачному «белому шуму». Множество людей внезапно стали обнаруживать на своих магнитофонах посторонние голоса, произносившие как бессмысленные фразы, так и целые обращения к потомкам. Столоверчение уступило место магнитной записи.

Изобретатели строили специальные радиопередатчики, якобы дававшие возможность двустороннего общения с умершими. А к концу 20 века призраки вообще разошлись: стали звонить живым людям и даже влезать в файлы на компьютере.

Кстати: радиоволны частотой 30 мегагерц и выше могут отражаться от ионизированных следов метеоров в атмосфере. Во время метеоритных дождей ваше радио может принимать искажённые «призрачные голоса». Из космоса!

Наши рекомендации таковы: если призраки прислали вам sms с сообщением о крупном выигрыше и просьбой перезвонить по какому-то непонятному номеру, обратитесь к специально обученным охотникам за привидениями (вызов эктомобиля — по номеру 02). Если ваш компьютер одержим злом — обновите антивирус.

А если во время разговора по телефону услышите странные голоса, произносящие магические формулы вроде «Кто на линии?» — немедленно перехватите инициативу: скажите зловещим голосом «Через 7 дней ты умрёшь!» и грязно выругайтесь по-японски. Это озадачит кого угодно, особенно призраков.

Измерьте магнетизм и радиацию

Специалисты по охране труда, измеряющие электромагнитные поля в офисах, даже и не подозревают, что регистрируемые ими колебания в излучении кое-кто считает свидетельством призрачной активности. Логика здесь простая: высшая нервная деятельность мозга имеет электрохимическую природу, поэтому после смерти душа сохраняется в некоем электромагнитном виде. Без источников питания и излучателей, к вящей радости искателей вечных двигателей. Соответственно, верным признаком потустороннего воздействия будут изменения в окружающем вас электромагнитном поле.

К сожалению, пользоваться приборами для измерения электромагнитного излучения для контакта с призраками мы вам не рекомендуем. Большинство из этих устройств (речь идёт о недорогих бытовых моделях) работают в довольно узком диапазоне частот и годятся лишь для домашних нужд. А дорогие профессиональные модели пробовать нет смысла — ведь если бы они действительно «ловили» всплески от призраков, то инженеры-электронщики были бы самыми суеверными людьми на свете.

В 1952 году профессор Шуман обнаружил так называемые «стоячие электромагнитные волны», вырабатываемые самой Землей — грозами и даже колебанием ядра планеты. Частота «резонанса Шумана» — 7,83 Гц (что соответствует нижней границе частоты альфа-волн человеческого мозга, связанных со зрением), однако регистрировать его может лишь самая чувствительная аппаратура. Даже движение деревьев от ветра создаёт помехи. Апологеты электромагнитной природы призраков считают, что волны Шумана как-то связаны со сверхъестественным.

Дальний родственник «призрачного магнетизма» — биолокация (она же лозоходство), осуждённая ещё в Библии: «Народ мой вопрошает своё дерево, и жезл его даёт ему ответ; ибо дух блуда ввёл их в заблуждение» (Ос.4:12). Основная идея такова: по колебаниям деревянной или металлической (медной или железной) палочки, прямой или расщеплённой, свободно удерживаемой в руках, можно обнаруживать присутствие потусторонних сил. Первоначально биолокацию использовали для поиска полезных ископаемых и подземных вод (при выкапывании колодцев).

Если лоза реагирует на магическое или магнитное излучение, то она способна обнаружить и призраков. А если покачивания лозы — результат неосознанных движений тела лозоходца, воспринимающего биополя, то эта методика применима всеми, у кого есть хотя бы слабые задатки медиума.

В средние века это был довольно универсальный инструмент, им искали не только руду, но и людей: в 1692 году некто Жак Верне нашёл среди заключённых тюрьмы Тулона давно разыскиваемого убийцу (беднягу, на которого показала палочка, тут же колесовали). Также Верне ходил по домам, выявляя лозой супружескую измену и даже иноверцев (протестантов).

Данный метод обнаружения призраков мы не одобряем из-за его низкой надёжности. Если лоза действительно реагирует на металлы и воду, то мощность их биоизлучения, скорее всего, будет маскировать присутствие призраков — ведь в Средневековье, когда разрабатывался этот метод, не было многомиллионных городов с водопроводом и тоннами металла в каждом доме.

Какой в наше время фэн-шуй? Плазменный телевизор соседа может «фонить» не хуже призрака Джека Потрошителя, тоннель метро под домом будет регистрироваться как подземная река Стикс, а если вы решили отпраздновать начало карьеры охотника за привидениями небольшим возлиянием, то наутро лоза в ваших нетвёрдых руках будет вести себя так, словно только что произошёл прорыв ткани мироздания и в наш мир хлынули полчища ада.

А ещё кое-кто верит, что привидения радиоактивны. В принципе, логично: они же светятся! Искать призраков предлагается счётчиком Гейгера. Хотя более бредовой идеи мы ещё не встречали, ведь старые замки «фонили» бы, как Хиросима в августе 1945, а на «Летучий голландец» впору было ставить атомный реактор. Если же радиоактивность, как и все другие виды излучений, является лишь непостоянным «побочным эффектом» призрачной активности, то привидения могут стать новым источником энергии 21 века: экологически чистым и возобновляемым.

Снимайте на фото и видео

Самый технологичный и действенный с нашей точки зрения способ обнаружения призраков — видеонаблюдение и датчики движения. Компьютеры сейчас есть у всех. С видеонаблюдением тоже не проблема: сегодня можно купить всё, что угодно, от копеечных веб-камер до профессиональных, работающих в инфракрасном диапазоне.

Датчики движения еще 10-15 лет назад были экзотикой из фильмов о Джеймсе Бонде. Сегодня их ставят на квартирные сигнализации, двери супермаркетов и даже в туалетах, чтобы свет включался автоматически. Они считывают изменения инфракрасного фона и могут обнаружить любой движущийся объект, чья температура превышает температуру окружающей среды.

При наличии некоторых денежных средств и умений можно собрать весьма качественную систему слежения — как за призраками, так и за домочадцами и собственным автомобилем, припаркованным у подъезда. Современные средства наблюдения лишены недостатков, присущих, например, плёночным фотоаппаратам, в которых малейшие дефекты плёнки было легко принять за «привет» с того света. Хотя, если верить фильмам, призраки на видеокамеры не попадаются — видно лишь как терзаемого ими человека колотят о стены (фильм «Проклятие 3»). Но в любом случае система работает.

Кстати: между «облаками — белогривыми лошадками» и мрачными тварями из тьмы есть много общего. Это парейдолия — формирование законченных зрительных образов из никак не связанных друг с другом деталей. Мы видим различные образы в облаках, и мы «рисуем» себе призраков из движений, улавливаемых боковым зрением.

Не лезьте на рожон

Все вышеописанные средства годятся лишь для тех, кто сам ищет контакта с призраками. Но, как это всегда бывает с паранормальными явлениями, не вы ищете их, а они находят вас. Вы узнаете, что столкнулись с призраком, когда воочию увидите его.

В самом простом и очевидном случае это может быть полупрозрачная человеческая фигура. Женщины, как правило, одеты в ночные рубашки, волосы распущены, ноги босые. На призраки мужчин этот сомнительный дресс-код почему-то не распространяется: усопшие представители сильного пола могут быть одеты во что угодно — от шкуры саблезубого тигра до скафандра. Вероятно, полуголый мужчина в белой сорочке с длинными распущенными волосами — это слишком жёстко даже по меркам загробного мира.

Что нужно делать, если вы столкнулись с призраком? Ответ «бежать» наиболее очевиден, но не всегда действенен. К тому же проявления призрака могут быть и косвенными: белое сияние, шёпот, необъяснимое движение окружающих предметов. Если вы станете выбегать из комнаты всякий раз, когда соседям сверху вздумается подвигать мебель, ваша карьера охотника за привидениями закончится в известном лечебном учреждении.

Так что если вы видите что-то странное — просто избегайте с этим «странным» любых контактов, держите дистанцию и наблюдайте. Из фильмов и книг на потустороннюю тематику следует, что косвенные проявления призрачной активности редко оказываются опасны (максимум, на что способен полтергейст, — кидаться в вас вещами). Все эти внезапные переключения радиоканалов в автомобиле или мёртвые голоса в телефоне призваны напугать вас до смерти либо сообщить какую-то информацию. Как правило — о вашей скорой смерти.

Исключения довольно редки и возникают в ситуациях, уже изначально представляющих для вас опасность. К примеру, мигание света в лифте может означать то, что последними ощущениями в вашей жизни будут страх и невесомость. В ужастиках есть такое клише: перед автомобилем, едущим на полной скорости, внезапно появляется призрачная фигура. Перепуганный водитель предпринимает резкий манёвр и попадает в ДТП. Происходит это почти всегда ночью, на глухих просёлочных дорогах. Днём на автострадах призраки почему-то не появляются.

Неодушевлённые духи

Предполагается, что призраки — это души. Однако встречаются истории о призраках животных (чаще всего это призрачные собаки), по христианским канонам души не имеющих. Встреча с потусторонними зверьми, как правило, не сулит ничего хорошего. Призраками могут быть и крупные вещи — обычно транспортные средства (автомобили, самолёты, корабли — тот же «Летучий голландец»). Их маршрут заканчивается в аду, но сами по себе они не опасны. Опасны их пассажиры.

Попробуйте его понять

При встрече с призраком необходимо как можно скорее понять его намерения. Если таковые, конечно, имеются — ведь перед вами может попросту разворачиваться призрачный «спектакль», повторяющий события прошлого (как правило, жестоких преступлений или крупных битв). В этом случае привидения лишь отыгрывают свои роли и не реагируют на материальный мир.

Многие призраки активны лишь ночью, однако это не обязательно значит, что ночные призраки злые. Предполагается, что ночь — время, когда ткань между мирами истончается. В качестве примера можно вспомнить тень отца Гамлета: «Но тише! Ветром утренним пахнуло! Потороплюсь!». Призрак умершего члена семьи, близкого человека или родственника почти наверняка не опасен (хотя бывает, что с роднёй не везёт).

Кстати: В славянской мифологии считалось, что духи предков (деды) могут «есть», вдыхая пар от горячей пищи. Откажитесь от бутербродов на обед — и вашему желудку полезно, и дедам.

Даже призраки посторонних людей могут пытаться вступить с вами в мирный контакт — как правило, чтобы сообщить некую важную информацию. Или просто от скуки.

В подавляющем большинстве случаев привидения озабочены не вашим финансовым благосостоянием, а пытаются предупредить о грядущей беде либо взывают о мести. Это связано с тем, что призраки редко испытывают удовольствие от пребывания в нашем мире и стремятся как можно скорее избавиться от метафизических обязательств, удерживающих их на Земле. Они не будут ходить с вами в казино и подталкивать шарик к нужным числам, не будут предсказывать результаты скачек и читать лекции по истории, наконец, они не станут душить ваших врагов по ночам. Да и полноценной беседы с «добрым привидением» почти никогда не получается.

Вы вряд ли обладаете способностями медиума, а собственных сил привидения хватает лишь на короткие сообщения — причём вовсе не обязательно переданные во плоти. Это могут быть надписи на стене или просто стук (хотя «морзянку» в наше время не знают ни живые, ни мёртвые). Иначе говоря, с призраком вряд ли удастся посмотреть футбол по телевизору.

Деритесь!

Если призрак обезображен или хотя бы выглядит пугающе — можете поставить последнюю копейку на то, что его намерения в отношении вас далеки от гуманных. Таковыми обычно являются мстительные духи: бедолаги, умершие насильственной смертью и одержимые по этому поводу неуёмной жаждой познания, — правда, в весьма ограниченных пределах (узнать, что у вас внутри).

Звать на помощь можно, однако делать это следует с умом. Практика показывает, что если вашего призрака другие люди не интересуют, то они его не видят. Не стоит кричать, что за вами гонится безголовый всадник, иначе помощь может прийти слишком поздно — и только психиатрическая. Привидения редко «переключаются» на других жертв и предпочитают преследовать выбранную мишень до конца. Однако если окружающие будут пытаться помочь (как минимум — удерживать ваше тело, летающее по воздуху), призрак может отступить.

Против одержимых призраков могут помочь стандартные средства борьбы со злом — святая вода и серебро. Но обычно под рукой в нужный момент их не оказывается, поэтому выход лишь один: как можно скорее искать выход из проклятого места. Учитывая, что призраки могут материализоваться в любом месте и легко преодолевают преграды, предпочитая при этом возникать у вас за спиной, бегать по тёмным коридорам замка или между сырых могильных плит, — удовольствие весьма сомнительное. Учтите, что ваш страх может подпитывать злых призраков и они нарочно будут гонять вас, чтобы «зарядиться».

К счастью, злые духи обычно «привязаны» к какому-либо месту — часто их собственного упокоения, — поэтому от них теоретически можно убежать. В местах своей силы они наделены значительными возможностями. Если бы герои ужастиков знали, что ждёт их буквально через несколько минут после зловещего «бу!», они бы немедленно выпрыгнули в окно. Но этот самый быстрый и эффективный способ бегства от призраков почему-то практикуется крайне редко.

* * *

Не нужно делать из мухи слона, а из привидения — непобедимое чудовище. Если на отпускных фотографиях из-за вашей спины маячит чья-то грустная полупрозрачная физиономия — выбросьте старый «плёночник» и купите «цифру». Если на лестничной площадке регулярно появляются загадочные надписи и пентаграммы, то грамотно установленная веб-камера поможет провести карательно-воспитательный экзорцизм в отношении соседских оболтусов. Ну а уж если призрачная рука схватила вас за горло и тащит в тёмный портал — тут даже наша статья не поможет.

Будьте внимательны, сильно не напрягайтесь, относитесь ко всему с любопытствующим скепсисом — и призраки будут вам нипочём.