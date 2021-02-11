Как понять, что в вашем доме поселились призраки

11.02.2021, 11:49, Разное

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Несколько сигналов о том, что рядом с вами прописались потусторонние сущности.

Экстрасенсы назвали признаки появления в вашем доме нежеланных гостей, которых невозможно увидеть.

Срабатывает интуиция

В таком случае предчувствие не обманывает нас никогда. Если у вас есть четкое ощущение того, что кто-то наблюдает за вами или присутствует рядом, это значит, что так и есть. Когда в помещении заводится дух или вы переезжаете жить в квартиру или дом, где есть привидения, вас могут ожидать такие странные ощущения. К ним полезно прислушиваться в тех ситуациях, когда духи не предпринимают каких-то попыток навредить людям и никак себя не проявляют.

Люди в доме плохо спят

Очень часто люди, которые живут в квартирах или домах с привидениями, просыпаются по ночам и ощущают присутствие чего-то потустороннего. Это может приводить к животному страху, которым невозможно управлять. Также потусторонние сущности могут провоцировать кошмары, что не менее ужасно. В таком случае человек или вся семья в целом хронически не высыпается. Почти всегда от кошмаров страдает не только кто-то один.

В доме постоянно холодно

Как бы вы ни обогревали помещение, всегда есть стойкое ощущение того, что где-то в доме имеется источник холода. Это действительно так, ведь в области, из которой появляются призраки, температура немного ниже.

Призрак постоянно пакостит

Призраки умеют взаимодействовать с миром живых. Некоторые из них постоянно совершают различные «диверсии». То вода в ванной сама включится, то свет погаснет. Это может продолжаться бесконечно. Иногда призраки открывают шкафы, комоды, разбрасывают вещи. Некоторые заходят дальше, дотрагиваясь до людей. Есть сотни историй о том, как люди ходили по дому и слышали шаги или даже чувствовали, что кто-то их трогает за плечо.

Животные ведут себя странно

Кошки ненавидят призраков и начинают вести себя крайне агрессивно. Они чувствуют тонкие изменения в энергетике, поэтому видят потусторонние сущности. Кошки набрасываются за призраков, но со стороны выглядит это так, словно животное прыгает в пустоту. К слову, кошки часто прогоняют призраков и вредных бесплотных существ. Собаки могут скулить, лаять. Часто они просто избегают мест активности призраков.

Растения не приживаются

Растения вянут, как бы вы их ни поливали и как бы вы за ними ни ухаживали. В таком случае есть вероятность, что в вашем доме просто плохая энергетика. Если генеральная уборка и ревизия не помогут исправить положение, возможно, что это призраки, просто очень скрытные.

Появляются необъяснимые запахи

Например, иногда в доме, в котором никто не курит, может запахнуть сигаретами. Призраки могут приносить с собой из потустороннего мира внезапные ароматы парфюма или запах затхлости и плесени. Так или иначе, если вы заметили наличие запаха, природу которого объяснить невозможно, это может быть призрак.