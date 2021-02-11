Врач назвал малоизвестные причины головной боли

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11.02.2021, 11:24, Разное
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Невролог Евгений Широков рассказал россиянам о малоизвестных причинах головных болей. Врач обратил внимание, что они не всегда указывают на наличие заболеваний.

По словам Широкова, голова может болеть, в том числе – из-за сидячего образа жизни. Другой причиной может быть духота, которая приводит к дефициту кислорода в крове и избытку углекислого газа. Это, в свою очередь, ведёт к повышению давления и спазмам сосудов. Кроме того, головные боли могут возникать из-за обезвоживания, сообщает телеканал “360”.



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