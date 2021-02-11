Назван лидирующий по рождаемости регион России

11.02.2021, 11:24, Разное

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Специалисты назвали регион России с самым высоким показателем прироста рождаемости. Им в очередной раз стала Московская область.

Подмосковье становится лидером уже второй год подряд. Как сообщает Росстат, за минувший год в нём родились более 79 тысяч детей. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что рождаемость в регионе на 14,4% выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу и на 5,1% выше, чем в России в целом, сообщает телеканал “360”.