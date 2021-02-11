Ученые рассказали, как распознать риск деменции у мужчины

11.02.2021, 11:22, Разное

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Артериальная гипертония – один из факторов риска развития деменции. Деменцией называют различные болезни, при которых снижаются когнитивные способности.

Уровень артериального давления у здорового человека не постоянен, он часто меняется. В норме его самые низкие показатели фиксируются ночью. Однако у некоторых людей паттерн суточных изменений давления «вывернут»: ночью давление выше, чем днем.

– Ночь – критический период для здоровья головного мозга. Например, ранее в исследованиях было показано, что ночью из мозга выводятся продукты обмена веществ. Паттерны изменения давления могут влиять на процесс такого очищения, – рассказал Кристиан Бенедикт (Christian Benedict), профессор Уппсальского университета

Ученые выдвинули гипотезу, что неправильные суточные паттерны артериального давления могут увеличивать риск деменции. Чтобы проверить это, они проанализировали информацию о 1000 пожилых мужчин, жителей Швеции, за которыми наблюдали в течение 24 лет. На момент начала исследования его участникам было около 70 лет.

Оказалось, что у мужчин, артериальное давление которых ночью выше, чем днем, риск развития деменции был в 1,64 раза выше, чем у людей с обычным паттерном давления. Среди прочих форм деменции, у участников с «вывернутым» паттерном давления, была выше вероятность развития болезни Альцгеймера.

Авторы отмечают, что в их исследовании участвовали только пожилые мужчины. Чтобы узнать, справедливы ли его выводы для женщин, нужно провести отдельную научную работу. Еще один вопрос, на который авторы исследования хотят получить ответ, – поможет ли ночное применение снижающих давление лекарств в предупреждении болезни Альцгеймера у таких пациентов.