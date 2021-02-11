В Госдуму внесли законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

11.02.2021, 11:08, Новости дня

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги, сообщил один из авторов документа, первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, «ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России», передает ТАСС.

Также закрепляется механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. В соответствии с ним они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

Как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, законопроект о защите минимального дохода граждан является «частью партийной стратегии, направленной на защиту, заботу и благополучие граждан». «В случае принятия он гарантирует, что ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию, вне зависимости от того, сколько он задолжал. То есть кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника под ноль – на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», – отметил он.

По словам секретаря генсовета, фактически речь идет о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение, механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан.

Кроме того, сказал Турчак, нормы коснутся «самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий», поскольку в настоящее время «все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания».