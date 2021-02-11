 

Лукашенко предложил подумать о корректировке конституции Белоруссии

11.02.2021, 11:08, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Всебелорусского народного собрания предложил подумать о корректировке конституции республики и распределении властных полномочий.

Кроме того, Лукашенко предложил проанализировать достижения страны в сфере экономики, а также выяснить, чего достичь не удалось и где есть резервы. «Мы ничего не скрывали, и нам с вами есть, что обсудить сегодня. Первое – надо проанализировать, что сделано в экономике, наши достижения – а они есть и, возможно, немалые; что не получилось и, главное, где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он также предложил участникам форума подумать над тем, как «в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше», а также «какие меры предпринять для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни».

В четверг в Минске началось Всебелорусское народное собрание, в котором принимают участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей республики. В первый день работы форума Лукашенко выступает с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития. Также ожидается, что он выступит с короткой заключительной речью и во второй день, а затем еще пообщается с участниками собрания.



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