Рябков назвал продление ДСНВ началом нового этапа в сфере контроля над вооружениями

11.02.2021, 11:08, Новости дня

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Россия и Соединенные Штаты, продлив Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), начали новый этап в сфере контроля над вооружениями, Москва позитивно оценивает сигналы со стороны Вашингтона, сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«По сути, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений в области контроля над вооружениями, необходимость которых, думаю, очевидна на сегодня всем», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ пока не знает, с каких позиций будет выступать по данным вопросам администрация президента США Джо Байдена, но «мы приветствуем заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении».

В то же время дипломат уточнил, что продление ДСНВ не является уступкой ни со стороны России, ни со стороны США. «Необходимо подчеркнуть, что речь не шла и не идет о каких-либо уступках ни с одной из сторон. По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам», – сказал он, передает ТАСС.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.