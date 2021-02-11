Принц Чарльз и герцогиня Камилла сделали прививки от коронавируса

11.02.2021, 11:02, Разное

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Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кларенс-Хауса, не уточнив, какая именно вакцина была использована.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская получили первую дозу вакцины от COVID-19,

– говорится в сообщении. 72-летний принц и 73-летняя герцогиня в силу своего возраста относятся не к первой, а к четвертой приоритетной группе в очереди на вакцинацию. Согласно последним данным, первая из двух доз вакцины уже введена почти 13 миллионам человек – 18% населения Великобритании.

Принц УЧарльз и герцогиня КамиллаРанее стало известно, что вакцинировались королева Елизавета II и герцог Эдинбургский. 94-летняя королева и ее 99-летний муж привились 9 января – известно, что процедура была осуществлена в Виндзорском замке личным врачом пары. В официальном заявлении не указано, какие именно прививки были сделаны Елизавете II и Филиппу. Сейчас в Великобритании используются два препарата — Pfizer и BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca. После них вакцинировались и другие монархи – король Норвегии Харальд V и королева Соня, король Швеции Карл XVI Густав и его супруга Сильвия. В их случае была использована вакцина от американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский