 

С помощью российского спектрометра ученые впервые нашли на Марсе хлороводород

11.02.2021, 10:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские исследователи при помощи отечественного спектрометра впервые обнаружили на Марсе хлороводород. До этого момента достоверно было известно, что газ присутствует в атмосфере Земли и Венеры.
Спектрометр Atmospheric Chemistry Suite, изготовленный для изучения химического состава атмосферы, установлен на борту аппарата Trace Gas Orbiter, его разработка велась в рамках проекта ExoMars-2016. По словам руководителя эксперимента ACS Олега Кораблева, зарегистрировали они хлороводород после начала пылевой бури в северном и южном полушариях Марса. Затем HCI был зафиксирован в средних широтах, когда пылевая буря начала ослабевать.

На Земле хлороводород образуется в результате превращения в аэрозоль частиц морских солей. На Венере благодаря этому газу поддерживается стабильность углекислотной атмосферы. Учитывая, что концентрация HCI на Марсе характеризуется непостоянством, ученым еще предстоит выяснить, откуда он появляется на планете.

Экспертам лишь удалось установить, что наибольшее количество хлороводорода возникает, когда Марс находится в точке перигелия (на самом близком расстоянии от Солнца). Также существует вероятность, что поверхность Красной планеты и ее атмосфера неким образом взаимодействуют между собой, образуя пылевые бури.

Источник: news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Вместо Дональда Трампа: Натали Портман, Дженнифер Энистон и другие звезды организовали новый полезный флэшмоб

25.08 / Мнение: Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

04.10 / Зюганов призвал взорвать храм Христа Спасителя за несоблюдение масочного режима

27.11 / Предприниматель Олег Волин: “ТЦ “Петровский” строился, чтобы удовлетворить потребности покупателей”

15.11 / Политика: Для победы Додону нужны голоса из России

26.10 / Власти Белоруссии о первом дне “общенациональной забастовки” – Попытка раскачать ситуацию провалилась

29.09 / У яхт-клуба в Петербурге нашли расчлененное тело

17.07 / Ученые описали изменения слизистой оболочки рта при COVID-19

09.11 / «Гладила рубашки»: Егор Кончаловский застал домработницу полностью голой

15.09 / Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска