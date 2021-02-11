С помощью российского спектрометра ученые впервые нашли на Марсе хлороводород

11.02.2021, 10:52, Разное

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Российские исследователи при помощи отечественного спектрометра впервые обнаружили на Марсе хлороводород. До этого момента достоверно было известно, что газ присутствует в атмосфере Земли и Венеры.

Спектрометр Atmospheric Chemistry Suite, изготовленный для изучения химического состава атмосферы, установлен на борту аппарата Trace Gas Orbiter, его разработка велась в рамках проекта ExoMars-2016. По словам руководителя эксперимента ACS Олега Кораблева, зарегистрировали они хлороводород после начала пылевой бури в северном и южном полушариях Марса. Затем HCI был зафиксирован в средних широтах, когда пылевая буря начала ослабевать.

На Земле хлороводород образуется в результате превращения в аэрозоль частиц морских солей. На Венере благодаря этому газу поддерживается стабильность углекислотной атмосферы. Учитывая, что концентрация HCI на Марсе характеризуется непостоянством, ученым еще предстоит выяснить, откуда он появляется на планете.

Экспертам лишь удалось установить, что наибольшее количество хлороводорода возникает, когда Марс находится в точке перигелия (на самом близком расстоянии от Солнца). Также существует вероятность, что поверхность Красной планеты и ее атмосфера неким образом взаимодействуют между собой, образуя пылевые бури.

Источник: news.ru