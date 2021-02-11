Ученые нашли взаимосвязь между стрессом и предрасположенностью к сердечному приступу

11.02.2021, 10:52, Разное

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Шведские исследователи установили, что высокий уровень кортизола из-за стресса в организме может указывать на предрасположенность к возникновению сердечного приступа. При этом данный параметр может оказаться более серьезным предиктором, чем традиционные симптомы.

Исследованием взаимосвязи между высоким уровнем кортизола и предрасположенностью к сердечному приступу занимались сотрудники Университета Линчепинга в Швеции. Они изучили образцы волос у 174 человек, обратившихся в кардиологические клиники с диагнозом инфаркт миокарда. Оказалось, что у людей, перенесших приступ, был высокий уровень кортизола.

При этом его высокий уровень отмечался за месяц до госпитализации, несмотря на наличие таких факторов риска, как повышенное кровяное давление, большое количество липидов в крови, курение, диабет и наследственность. По словам экспертов, это указывает на то, что высокий уровень кортизола является более серьезным предиктором.

На фоне чего растет уровень кортизола перед сердечным приступом, исследователи сказать не могут. Однако учитывая, что он является гормоном стресса, то, вероятно, имеется связь с этим состоянием. При этом биологический стресс может возникнуть без нарушений в психическом здоровье человека.

Источник: omskpress.ru