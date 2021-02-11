 

Новый удлиненный внедорожник Range Rover Evoque вышел на тесты

11.02.2021, 10:50, Новости дня
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Известная компания Land Rover приступила к тестовым испытаниям удлиненного внедорожника Range Rover Evoque.

В Сети продемонстрировали снимки прототипа, сделанные фотошпионами. Рассмотреть модернизированный кузов проблематично из-за плотной защитной пленки, однако визуально очевидно, что задние двери стали длиннее, чем в базовой версии. Кроме того, эксперты прогнозируют, что автомобиль получит более просторный салон, а также не исключен третий ряд кресел.

На данный момент ближайшим конкурентом на рынке является немецкий кроссовер Mercedes GLB. Предполагается, что под капотом внедорожника установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной с мощностью 246 л.с. Также в дальнейшем появятся гибридные модификации.



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