 

В Тихом океане произошла серия сильных землетрясений

11.02.2021, 10:46, Новости дня
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10 февраля в 415 км к востоку от острова Новая Каледония в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Землетрясению предшествовали два толчка магнитудой 6,1 и 6 баллов, отметили в службе. Эпицентр находился к юго-востоку от острова Луайоте на глубине 10 км.

Всего за сутки геологическая служба зафиксировала 93 землетрясения магнитудой 2,5+.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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