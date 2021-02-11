В Харькове нашли мертвым подростка после нескольких дней поисков

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11.02.2021, 10:46, Новости дня
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В Харькове под Алексеевским путепроводом 10 февраля нашли тело 15-летнего подростка, поиски которого велись с 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Тело ребенка обнаружила поисковая группа.

“Информация об исчезновении жителя Шевченковского района поступила в полицию 8 февраля около 19.00. С целью розыска ребенка было создано несколько поисковых групп, привлечен весь личный состав Харьковского районного управления полиции №3, курсанты Национального университета внутренних дел, кинологи. В поисковой операции были задействованы 500 полицейских. Также к поискам присоединились волонтеры”, – отметили в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смерти ребенка не установлены. Полиция выразила соболезнования семье погибшего.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/3689882314443039

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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