 

Житель Красноярска натравил собаку на приехавшего к нему врача

11.02.2021, 10:30, Разное
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Обычный вызов превратился для фельдшера из Красноярска в настоящий ужас. Врач приехала к ребёнку местного жителя, но тот натравил на неё собаку.

По приезде доктора проводили в комнату с ребёнком, где также находилась клетка с собакой бойцовской породы. Фельдшер осмотрела пациента и выписала рекомендации и назначения. После этого мужчина по неизвестным причинам скомандовал животному атаковать врача. Питомца удержала хозяйка квартиры, поэтому врач не пострадала и ей удалось покинуть дом. Однако случившееся вызвало у неё шок и она написала на неадекватного жителя заявление в полицию, сообщает телеканал “360”.



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