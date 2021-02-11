 

Новые технологии позволили Москве успешно бороться с пандемией – Собянин

11.02.2021, 10:30, Разное
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В условиях пандемии коронавируса врачи принимали решения в условиях большой неопределенности, сказано в ролилике. Медики повысили скорость реагирования и заняли проактивную позицию в помощи пациентам.

Справиться с этими задачами без новых цифровых технологий было бы практически невозможно. В кратчайшие сроки Москва смогла создать единую цифровую пплатформу, что позволило обеспечить персонифицированное ведение каждого пациента и объединить медицинские организации в борьбе с пандемией.

Сейчас охват единой цифровой платформы достиг 900 тысяч пациентов с коронавирусом, а также около 2,5 миллиона тех, кто контактировал с зараженными.

Кроме того, платформа учитывает 500 тысяч сделавших прививку от COVID-19 в Москве. Все этапы вакцинации автоматизированы: от протоколов осмотра до отметки о прививке в электронной медкарте. Это позволило полностью снять с врачей ведение бумажной документации. Кроме того, цифровизация помогла в создании временных прививочных пунктов и создать своеобразную городскую моду на вакцинацию.

Основа платформы – лабораторный сервис. На его создание ушло меньше месяца. Медики делали тесты на коронавирус – результаты мгновенно попадали в электронную медкарту и единый регистр заболевших ковидом.

Единая цифровая платформа в автоматическом режиме генерирует плановые задания для выезда к пациенту на дом дважды в день. Помимо этого, использутся телемедицинские технологии для контроля за заболевшими пневмонией.

Состояние бессимптомных пациентов отслеживается общегородским центром сопровождения и мониторинга заболевших. Результаты доступны в электронной медицинской карте. Если состояние пациента ухудшилось, цифровая платформа формирует задания врачу для посещения больного.

Работа медиков проходит в цифровом формате. У каждого московского врача есть планшет с доступом в ЕМИАС. Цифровые технологии позволили создавать протоколы осмотра и сформировать данные для системы цифрового мониторинга.

Кроме того, столице удалось в короткое время создать систему эпидрасследования. Для поиска контактировавших с зараженными используется информация от пациента, его работодателя, базы данных органов власти и даже оператов мобильной связи.

В разгар пандемии Москва сумела оперативно сформировать единую базу данных по заболевшим ковидом. Это дало большие возможности по оценке эпидемиологической обстановки в городе, позволило получить полное представление об уровне смертности от коронавируса и формировании коллективного иммунитета.

Ранее Сергей Собянин называл цифровизацию необходимой мерой для системы здравоохранения. Один из шагов – открытый доступ к электронным медкартам. Теперь жители столицы смогут дистанционно получить сведения о своем здоровье.

Еще одна важная задача – модернизация первичного звена здравоохранения. В ближайшие годы в Москве обновят около 150 медицинских учреждений.



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