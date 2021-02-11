Белоруссия собралась отобрать у российской «Транснефти» транзитный трубопровод

11.02.2021, 10:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Транснефть» рискует потерять идущий через Белоруссию транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» стоимостью почти 7 млрд рублей из-за увеличения налогов со стороны Минска и снижения загрузки.

Республика может инициировать банкротство предприятия, а затем его национализацию.

Оператор нефтепродуктопровода «Транснефти» на территории Белоруссии «Запад-Транснефтепродукт» может обанкротиться из-за повышения налогов в республике и административного давления на компанию, сообщил «Коммерсанту» первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин.

По этой трубе российское и белорусское дизтопливо поставляется в Венгрию и Латвию. С января 2020 года помимо экологического налога в размере 0,35 рублей на 1 тонну нефтепродуктов на 100 км Минск почти в три раза увеличил ставку налога на прибыль – с 18% до 50%. Под действие указа подпадают только национальное ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которое и так перечисляет прибыль в госбюджет, и «Запад-Транснефтепродукт».

– Мы давно ведем работу через Минэнерго и комиссию высокого уровня по отмене этого налога, потому что он является дискриминационным. И если экологический сбор существенно снижал прибыль нашего предприятия, то рост налога на прибыль делает его работу убыточной на фоне снижения прокачки, – сообщил Гришанин.

По данным «Транснефти», объемы транспортировки через «Запад-Транснефтепродукт» снизятся с 6 млн тонн в 2019 году до 3,4 млн тонн ежегодно в 2021-2024 годах. Убыток может составить до 800 млн рублей в год.

Кроме этого, говорит Гришанин, беспрецедентно увеличилось административное давление на компанию. По данным «Транснефти», компания с начала 2020 года получила со стороны белорусских госорганов более 150 запросов (в 2019 году их было 27). Также в пять раз выросло число выездных проверок – до 20.

– В такой ситуации нормально функционировать «Запад-Транснефтепродукт» не может, и мы не исключаем, что в перспективе власти Белоруссии потребуют банкротства компании, ссылаясь на то, что стоимость чистых активов предприятия стала отрицательной, – отметил Гришанин.

Решить ситуацию могло бы увеличение транспортировки до 5 млн тонн или повышение действующего тарифа в 2,36 доллара за 1 тонну на 100 км на 80% до 4,24 доллара, рассчитали в «Транснефти». Но рост стоимости прокачки, отмечает советник президента «Транснефти» Игорь Демин, может привести к оттоку объемов с этого маршрута.

На данный момент, по словам Гришанина, «позиция белорусской стороны заключается в том, что богатая «Транснефть» как-то своей компании поможет и решит сложившуюся проблему». Он отметил, что «Транснефть» будет сопротивляться банкротству и последующей национализации оператора, в том числе через суды.

Самой Белоруссии труба нужна для обеспечения сырьем из Европы своих НПЗ и прокачки нефтепродуктов в направлении Украины. По мнению юристов, «Транснефть» могла бы оспорить повышение фискальной нагрузки в суде, но вряд ли ее аргументы будут там услышаны.