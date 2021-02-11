Глава Ставрополья опроверг информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев

11.02.2021, 10:14, Новости дня

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Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев якобы выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимиров сообщил в Instagram, что «краевые роддома проверили полиция и Следственный комитет». Выяснилось, что «женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае», потому «подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено».

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Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

«Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история – выдумка», – добавил губернатор, отметив, что у него «слов нет».

«Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов. Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся – хотя бы в комментариях», – отметил глава края.

По его мнению, это урок на будущее, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации. Другие детали не раскрываются.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол.

Видео с историей опубликовало МВД по Дагестану в своем Instagram.

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Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Мужчина сообщил, что близнецы якобы появились на свет здоровыми в ночь на 3 февраля, после их мать попала в реанимацию, выписали ее 7 февраля. В ночь на 9 февраля, по его словам, медики констатировали смерть новорожденных от кровоизлияния в мозг.

Умерших детей родителям выдали завернутых в погребальное одеяло, родственников попросили не открывать саван, но в семье настояли на обратном.

«Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда (…) Я начал лицо открывать у первого ребенка – глаз нет. Начал второго открывать – то же самое», – рассказал мужчина в видео.

В ставропольском Минздраве опровергли информацию о подмене, указав, что ни в этом, и в минувшем году такая пациентка не поступала ни в один из перинатальных центров города. Также она не числится и в других подобных медучреждениях. Кроме того, перинатальный центр №1 оснащен 190 видеокамерами. Они работают на всех этажах.

Напомним, в 2013 году в Татарстане медики перепутали новорожденных. Сотрудники роддома, которые допустили данную ошибку, были уволены, а матерям вернули родных детей.

В 2018 году выяснилось, что в 1978 году в Пермском крае в роддоме перепутали детей – дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой.