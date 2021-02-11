Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с медсестрой и звездой TikTok

11.02.2021, 10:10, Разное

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Кейт Миддлтон продолжает оттачивать свой рафинированный стиль, появляясь перед публикой пусть не на красных дорожках, но по видеосвязи. Так и во время недавнего звонка герцогиня выглядела сдержанно и стильно: она выбрала черный блейзер с атласными лацканами и нюдовый лонгслив, чтобы пообщаться со студентками-медсестрами.

Кейт Миддлтон и принц УильямКомпанию Кэтрин составил принц Уильям: вместе они связались с учащимися Ольстерского университета, чтобы узнать, как им удается получать образование в разгар пандемии и как они помогают бороться с COVID-19 в Северной Ирландии. Особое внимание они уделили беседе с Эбигейл МакГарви – студенткой первого курса, медсестрой, которая ведет видеодневник в TikTok, демонстрируя типичные для нее дни во время работы на передовой борьбы с коронавирусом. Также Уильям и Кейт пообщались со студентами второго и третьего курса, которые заявили, что даже несмотря на неустанную работу, они получают бесценный опыт, который поможет их медицинской карьере в будущем.

Появление герцогини в эфире совпало с появлением слухов о том, что они с Уильямом планируют четвертого ребенка. Как сообщает Us Weekly, “четверо детей всегда было частью плана Кейт”, и сейчас она “сидит на специальной диете, чтобы будущая беременность прошла хорошо”. По словам источника, пара даже намекнула о своих планах королеве Елизавете II, что привело ее “в восторг”.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)