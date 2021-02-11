 

Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с медсестрой и звездой TikTok

11.02.2021, 10:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кейт Миддлтон продолжает оттачивать свой рафинированный стиль, появляясь перед публикой пусть не на красных дорожках, но по видеосвязи. Так и во время недавнего звонка герцогиня выглядела сдержанно и стильно: она выбрала черный блейзер с атласными лацканами и нюдовый лонгслив, чтобы пообщаться со студентками-медсестрами.

Кейт Миддлтон и принц УильямКомпанию Кэтрин составил принц Уильям: вместе они связались с учащимися Ольстерского университета, чтобы узнать, как им удается получать образование в разгар пандемии и как они помогают бороться с COVID-19 в Северной Ирландии. Особое внимание они уделили беседе с Эбигейл МакГарви – студенткой первого курса, медсестрой, которая ведет видеодневник в TikTok, демонстрируя типичные для нее дни во время работы на передовой борьбы с коронавирусом. Также Уильям и Кейт пообщались со студентами второго и третьего курса, которые заявили, что даже несмотря на неустанную работу, они получают бесценный опыт, который поможет их медицинской карьере в будущем.

Появление герцогини в эфире совпало с появлением слухов о том, что они с Уильямом планируют четвертого ребенка. Как сообщает Us Weekly, “четверо детей всегда было частью плана Кейт”, и сейчас она “сидит на специальной диете, чтобы будущая беременность прошла хорошо”. По словам источника, пара даже намекнула о своих планах королеве Елизавете II, что привело ее “в восторг”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Иван Охлобыстин рассказал, какое отношение имеет к закрытию “Дома-2” и сокращению зарплаты Ольги Бузовой

20.07 / Мнение: Отменить нельзя перенести

10.02 / В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима

06.02 / Ярославец выиграл полмиллиона рублей по купленной на почте лотерее

01.11 / Ученые создали модель распространения коронавируса в помещении

24.01 / Эксперты рассказали, как не поцарапать экран смартфона

26.06 / Российские ученые получили патент на измерение уровня ультрафиолета на Земле при помощи мха

06.09 / Ученые рассказали о смертельной опасности считающегося безобидным блюда

13.12 / Мнение: Новая серия “Новичка”

01.09 / Таинственная чёрная кошка навещала меня в больнице, но её почему-то никто не видел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска