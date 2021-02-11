Количество вакансий в Ярославской области выросло на 25 процентов

11.02.2021, 10:08, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда Ярославской области в январе и выяснили, насколько активны были работодатели и соискатели региона.

За январь 2021 года в Ярославской области было открыто на 25% больше вакансий, чем год назад, но на 6% меньше, чем в декабре. При этом на конец месяца в регионе были актуальны более 6,5 тысяч предложений работодателей. Чаще всего персонал искали предприятия розничной торговли, производства, ИТ-компании.

Около 5% от всех активных вакансий предлагали удаленную занятость, еще столько же – работу вахтовым методом.

Количество резюме в Ярославской области в январе выросло на 5% к прошлому году, но сократилось на 5% к декабрю. Количество активных резюме на конец месяца составило около 30 тысяч. Добавим, что на одну вакансию претендуют в среднем пять человек (4,8 резюме на одну вакансию), то есть, конкуренция за рабочие места сохраняется на комфортном уровне.

– Небольшое падение относительно декабря 2020 года можно объяснить длинными январскими праздниками – в этот период активность соискателей и работодателей всегда снижена. В целом же рынок труда в Ярославской области демонстрирует хорошую динамику: статистика показывает, что с точки зрения подбора персонала компании вполне адаптировались под новые условия, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Для сравнения: в целом по России в январе количество вакансий выросло на 68% к прошлому году, а количество резюме – на 6%. Уровень конкуренции составил 4,2 резюме на вакансию.