Количество вакансий в Ярославской области выросло на 25 процентов
 

Количество вакансий в Ярославской области выросло на 25 процентов

11.02.2021, 10:08, Детали
Теги: , ,

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда Ярославской области в январе и выяснили, насколько активны были работодатели и соискатели региона.

За январь 2021 года в Ярославской области было открыто на 25% больше вакансий, чем год назад, но на 6% меньше, чем в декабре. При этом на конец месяца в регионе были актуальны более 6,5 тысяч предложений работодателей. Чаще всего персонал искали предприятия розничной торговли, производства, ИТ-компании.

Около 5% от всех активных вакансий предлагали удаленную занятость, еще столько же – работу вахтовым методом.

Количество резюме в Ярославской области в январе выросло на 5% к прошлому году, но сократилось на 5% к декабрю. Количество активных резюме на конец месяца составило около 30 тысяч. Добавим, что на одну вакансию претендуют в среднем пять человек (4,8 резюме на одну вакансию), то есть, конкуренция за рабочие места сохраняется на комфортном уровне.

– Небольшое падение относительно декабря 2020 года можно объяснить длинными январскими праздниками – в этот период активность соискателей и работодателей всегда снижена. В целом же рынок труда в Ярославской области демонстрирует хорошую динамику: статистика показывает, что с точки зрения подбора персонала компании вполне адаптировались под новые условия, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Для сравнения: в целом по России в январе количество вакансий выросло на 68% к прошлому году, а количество резюме – на 6%. Уровень конкуренции составил 4,2 резюме на вакансию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / В Ярославской области предприниматели в 7 раз чаще стали использовать big data

09.02 / Количество вакансий в ресторанах Ярославской области выросло почти в два раза

05.02 / В Ярославской области каждому четвертому зарплаты не хватает даже на основные нужды

03.02 / Павла Кузнецова осудят за хищение из бюджета 349 млн рублей

02.02 / На господдержку могут рассчитывать 370 рыбинцев

28.01 / Инвестиции в России

27.01 / Почти половина соискателей из Ярославской области «за» перевод трудовых книжек в электронный формат

26.01 / Как правильно подготовить отчет по рекламе

25.01 / Ярославские студенты рассчитывают на зарплату в 25 тысяч рублей

24.01 / Счетчик топлива от компании “Все для АЗС”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска