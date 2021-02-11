 

Кардиолог Шалыгина назвала грозящие внезапной смертью молодым патологии

11.02.2021, 10:00, Разное
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Кардиолог Татьяна Шалыгина назвала патологии, которые могут спровоцировать смерть даже у молодых людей. По ее словам, в РФ все меньшей редкостью становятся летальные исходы жителей такого возраста.
Смерть часто наступает во сне из-за отрыва тромба. В результате разных болезней образуются кровяные сгустки, они же нередко становятся причинами смертей. Кроме того, во сне человек может умереть от сбоев в работе сердца.

Из-за левожелудочной сердечной недостаточности возникает внезапная остановка дыхания или же центральное сонное апноэ. Обычно люди жалуются на проблемы с засыпанием, их сон является прерывистым и неполноценным. Есть те, кто просыпается с чувством нехватки воздуха. Среди молодежи эта причина смерти является одной из самых распространенной.

Все чаще медики фиксируют у россиян расслоение аневризмы. Причиной такой патологии может выступить травма, болезни соединительной ткани, врожденные пороки. Проблема характеризируется симптомами сердечной недостаточности, от нарушения мозгового кровообращения пациента часто падают в обмороки на фоне снижения артериального давления.

Источник: aif.ru



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