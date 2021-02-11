Ученые заявили об обнаружении гена наследственной слепоты

11.02.2021, 10:00, Разное

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Ученым удалось обнаружить ген, ответственный за развитие наследственной слепоты. Нарушение функций органов зрения происходит из-за появления мутаций в гене DNAJC30.

Одним из сложных заболеваний, приводящих к потере зрения, является наследственная оптическая нейропатия Лебера. Ученые долгое время не могли понять, вследствие каких причин она возникает, пока не обнаружили мутации в определенном гене.

Речь идет о гене DNAJC30. Его продуктом является одноименный белок, выполняющий функцию шаперона в дыхательной цепи митохондрий. Этот белок играет особую роль в пространственной конфигурации полипептидной цепи. Если возникает мутация, то белок перестает вырабатываться. На фоне этого в митохондриях начинают скапливаться нефункциональные белки, нарушающие дыхательную цепь митохондрий клеток. В итоге зрение нарушается вплоть до полной слепоты.

Эксперты полагают, что обнаруженные ими причины наследственной слепоты помогут в будущем предотвратить развитие недуга. В ближайшее время они начнут разрабатывать специальные медицинские методики.

Источник: iz.ru