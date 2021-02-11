 

В эфир вышел последний сюжет с участием Бориса Грачевского

11.02.2021, 10:00, Разное
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В эфире «Первого канала» появился последний сюжет, в съемках которого принимал участие популярный режиссер Борис Грачевский. В рамках программы «Док-Ток» обсуждалось воспитание звездных детей.
Сюжет записывался еще до госпитализации Бориса Грачевского. Зрители смогли увидеть в телеэфире худрука «Ералаша», который скончался 14 января. Главной темой программы было отчисление дочери певицы Глюкозы из элитной гимназии. В целом ведущая Ксения Собчак предложила обозначить и обсудить основные проблемы воспитания детей знаменитостей.

Борис Грачевский рассказал, как он воспитывал своих детей, и что считает важным в данном процессе. К слову, разница в возрасте между старшим и младшим наследником составляет 47 лет. Самым важным является то, что на самом деле происходит в семье, где растет ребенок, но в последнее время почему-то все обвиняют школу. Детям нужно знать, что их непременно похвалят за хорошие дела или же поведение, для них нет никакого ближе, чем родители.

Грачевский всегда негативно относился к общепринятым школьным правилам, поскольку считал их универсальными. Однако это не значит, что ребенок должен находиться на домашнем обучении, так как важно быть частью социума.

У самого режиссера в последний год его жизни появился сын от супруги Екатерины Белоцерковской. В апреле мальчик отметит первый день рождения.

Источник: www.youtube.com



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