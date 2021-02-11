Опубликованы изображения кроссовера Honda HR-V 2022

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11.02.2021, 9:59, Новости дня
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В Сети продемонстрировали изображения нового компактного кроссовера HR-V 2022 модельного года.

В частности, речь идет о глобальной версии паркетника. Дверные ручки теперь расположены на более высоком расстоянии, тогда как крышка топливного бака также сменила свое место. Кроме того, отличить новый кроссовер HR-V 2022 можно по форме головной оптики и ходовым огням. Предполагается, что уже через неделю состоится премьера данного автомобиля для глобального рынка.

Напомним, актуальная генерация кроссовера HR-V продается на протяжении семи лет, однако теперь смогут представить более производительную версию с существенными внешними отличиями. Пока технические параметры автомобиля удерживаются в тайне от публики.



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