Гибридный суперкар McLaren Artura покажут 17 февраля

11.02.2021, 9:59, Новости дня

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Компания McLaren подтвердила приближающую презентацию нового гибридного суперкара под названием Artura.

В Сети уже появился официальный тизер, на котором можно рассмотреть будущую новинку. Предполагается, что модель будет иметь ряд схожих деталей с суперкаром 570S. Вместе с тем отдельные элементы переняты у остальных популярных моделей, которые пользуются высоким спросом. В свою очередь, автомобиль получит 600-сильный гибридный агрегат, при котором разгон до 100 км в час достигается за 3,2 секунды.

Кроме того, разработчики пока не называют предельную скорость гибридного суперкара Artura. Есть предположения, что автомобиль сможет проехать исключительно на электрической тяге до 32 км. Официальная презентация суперкара Artura состоится 17 февраля.