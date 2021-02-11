Байден выразил Си Цзиньпину озабоченность из-за агрессивных действий Пекина

11.02.2021, 9:56, Новости дня

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Президент США Джо Байден в телефонной беседе с главой Китая Си Цзиньпином подтвердил озабоченность Вашингтона политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщила пресс-служба Белого дома 10 февраля.

“Президент Байден подтвердил свои приоритеты по защите безопасности, процветания, здоровья и жизни американского народа и сохранению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”, – говорится в сообщении.

Также Байден выразил “фундаментальную озабоченность” по поводу принудительной и несправедливой экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня, подчеркнули в Белом доме.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и общих проблемах глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения ядерного оружия, сказано в заявлении.

Многолетний советник Байдена по вопросам внешней политики Майкл Карпентер в конце января говорил, что внешняя политика нового президента США будет нацелена на противостояние России и Китаю. Карпентер отметил, что Соединенные Штаты будут восстанавливать отношения с Евросоюзом, которые ухудшились при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Китай ввел санкции против США 20 января. В санкционный список вошли, в частности, бывший госсекретарь США Майк Помпео, экс-советники Трампа по торговле Питер Наварро и бывший советник по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон, экс-советники по нацбезопасности Роберт О’Брайен и Джон Болтон. Фигурантам списка и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, включая Гонконг и Макао. Кроме того, Пекин ограничит для них и для компаний, связанных с ними, отношения и бизнес с Китаем.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространение пропаганды, принуждение и запугивание несогласных с политикой официального Пекина.

Помпео обвинял Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

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