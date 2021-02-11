Кафу счел великолепными стадионы ЧМ-2018 в России

11.02.2021, 9:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, – великолепные, атмосфера на них была незабываемой, сообщил двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, посол верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Кафу.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции, которая со счетом 4:2 в решающем матче обыграла команду Хорватии.

«Стадионы в РФ были великолепны, но то, что я точно никогда не забуду, так это атмосферу на них. Это было потрясающе, настоящий праздник футбола, где бы я не был, в какой бы город не приехал. Стадионы в Катаре – особая история, так как это не просто футбольные арены, а многофункциональные сооружения, целые социальные кластеры. Это связано с детальной концепцией наследия чемпионата мира, после турнира вместимость стадионов частично сократят, часть кресел передадут другим странам или на другие спортивные объекты, а инфраструктуру арен преобразуют в гостиницы, школы, поликлиники, торговые центры», – передает ТАСС слова Кафу.

«Все это будет служить местным сообществам еще долгое время после ЧМ-2022. На меня особое впечатление всегда производил стадион «Эдьюкейшн Сити», который находится в центре студенческого городка в Дохе, где построено множество университетов и других учебных и научных учреждений. Здесь, кстати, пройдет финал клубного чемпионата мира», – добавил двукратный чемпион мира.

В четверг в Катаре состоится финал клубного чемпионата мира. Игра между германской «Баварией» и мексиканским клубом «Тигрес» пройдет в Аль-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити», который в следующем году станет одной из восьми арен чемпионата мира.

«Бавария», пожалуй, лучшая команда Европы за последние несколько лет. Но если ее соперник, мне бы хотелось, конечно, чтобы это был «Палмейрас», но в финал вышел мексиканский «Тигрес», настроится на игру, как на последний бой, то все возможно. «Тигрес», кстати, это первая команда из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, добравшаяся до финала. Почему бы им не сделать еще один шаг», – отметил Кафу.

Бразиллец в качестве игрока становился победителем клубного чемпионата мира в составе итальянского «Милана» в 2007 году. В 1992 и 1993 годах в составе бразильского «Сан- Паулу» он выигрывал Межконтинентальный кубок, который признается Международной федерацией футбола (ФИФА) предтечей клубного чемпионата мира.