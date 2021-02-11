 

Из-за дефицита урана тепловыделяющие сборки на Белорусской АЭС заменят процессорами AMD

11.02.2021, 9:51, Разное
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Министерство энергетики Беларуси объявило о временном переходе Белорусской АЭС на альтернативный вид топлива.

Причиной стал резкий дефицит обогащенного урана, поставки которого прервались из России из-за долгов государства и санкций со стороны западных стран на импорт ядерного топлива.

Альтернативой стала микроэлектроника производства AMD, эффективная площадь нагрева которой сопоставима тепловыделяющим элементам с урановыми сердечниками. Министерство энергетики уже заказало у производителя более 3000 процессоров семейства Ryzen 9 и 2000 графических чипов поколения RX6900 XT, которые будут объединены в кластеры и помещены в активную зону реактора.

По расчетам инженеров станции, затраты электричества на выработку тепла будут составлять четверть от производимой энергии, поэтому станция не будет работать в убыток на время дефицита ядерного топлива.

Для большей окупаемости новой АЭС вычислительные кластеры реактора также будут задействованы в добыче криптовалюты для пополнения истощенных валютных резервов Беларуси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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