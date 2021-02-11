 

Иммунолог дал важные советы избежавшим заражения коронавирусом

11.02.2021, 9:38, Разное
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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что люди, которые до сих пор не переболели коронавирусом, хорошо соблюдали меры эпидемиологической безопасности. Врач посоветовал им продолжать это делать.

Болибок пояснил, что несмотря на снижение прироста заболеваемости риск подхватить инфекцию остаётся весьма высокий. А коллективный иммунитет не действует на какого-либо конкретного человека, поэтому при контакте с носителем вируса можно заразиться, сообщает “Москва 24”.



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