Стихотворение Семена Слепакова с критикой протестов включат в школьную программу по русской литературе

11.02.2021, 9:31, Разное

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Министерство образования собирается включить в школьную программу «Стих про добро» Семена Слепакова, в котором исполнитель критикует акции протеста 23 и 31 января.

– К сожалению, сейчас, на уроках литературы, преступно мало внимания уделяется творчеству ныне живущих авторов. Мы хотим, чтобы дети узнавали не только об известных поэтах и писателях прошлого, но и о своих современниках, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Благодаря обновленной программе по русской литературе учащиеся смогут ознакомиться с творчеством барда начиная с четвертого класса. Школьники будут учить «Стих про добро» наизусть и написать сочинение на тему «Пять причин, почему я согласен с автором». Для изучения творчества из школьной программы уберут отдельные произведения из русской классики.

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