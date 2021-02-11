 

«Оркестр для встречи Юлии Навальной в аэропорту предоставила частная компания» – МИД Германии

11.02.2021, 9:11, Разное
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Министерство иностранных дел Германии опровергло своё участие в организации торжественной встречи Юлии Навальной по прилёту в аэропорт Франкфурта-на-Майне, сообщает Spiegel.

По словам чиновников, оркестр, ковровую дорожку и автомобили эскорта предоставила частная фирма.

Навальную в аэропорту встретил Государственный оркестр ФРГ им. Вагнера, исполнивший гимны России и Германии, после чего Юлия Навальная в сопровождении вице-канцлера Отто фон Брандмауэра села в лимузин и покинула аэропорт в составе кортежа.

По неподтверждённым данным, она поселилась в замке Тотенхофф, который в XVI веке служил резиденцией курфюрста Саксонии Ганса-Эммануила Цвихтбальд-Шверинского в пригороде Карлсруэ. Вскоре после этого в замок прибыли государственные чиновники, послы стран Евросоюза и представители НАТО и Совета Европы.

– Я не могу говорить о том, что именно организовал торжественную встречу госпожи Навальной. Скажу только, что это один миллиардер с восточноевропейскими корнями, в настоящее время проживающий в США. Его частный фонд никакого отношения к правительству не имеет. Там действительно были некоторые чиновники, в том числе и вице-канцлер, но они приехали встречать её как частные лица. Всё это не имеет никакого отношения к государственной политике ФРГ, – заявил представитель МИД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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