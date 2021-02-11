Светлана Смехнова обвинила мужа и дочь в попытке завладеть ее квартирой

11.02.2021, 9:08, Разное

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Советская актриса Светлана Смехнова пожаловалась на мужа и дочь, пытающихся отобрать у нее квартиру. Артистка считает, что родственники пытаются выставить ее пьяницей, чтобы поместить в специализированное медицинское учреждение.

Судьба звезды фильмов «Дочки-матери» и «Таежная повесть» сложилась тяжело. Сначала она столкнулась с неудачным браком с сыном военного атташе Драганом Благоевичем. С ним она одно время проживала в Югославии, но в 90-х вернулась в Москву, где начала жить одна. Позднее к ней приехали Благоевич и дочь Настя, но жизнь с ними не складывалась.

Второй удар последовал после смерти матери. На фоне утраты у актрисы развилась депрессия. Светлана Смехнова даже ушла в запои, но, по ее словам, она все же смогла побороть пагубную привычку. А теперь ее муж и дочь задумали завладеть квартирой. Актриса заявила, что супруг ставит возле ее кровати пустые бутылки, когда она спит. А затем вызывает медиков.

Источник: www.eg.ru