 

Светлана Смехнова обвинила мужа и дочь в попытке завладеть ее квартирой

11.02.2021, 9:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Советская актриса Светлана Смехнова пожаловалась на мужа и дочь, пытающихся отобрать у нее квартиру. Артистка считает, что родственники пытаются выставить ее пьяницей, чтобы поместить в специализированное медицинское учреждение.
Судьба звезды фильмов «Дочки-матери» и «Таежная повесть» сложилась тяжело. Сначала она столкнулась с неудачным браком с сыном военного атташе Драганом Благоевичем. С ним она одно время проживала в Югославии, но в 90-х вернулась в Москву, где начала жить одна. Позднее к ней приехали Благоевич и дочь Настя, но жизнь с ними не складывалась.

Второй удар последовал после смерти матери. На фоне утраты у актрисы развилась депрессия. Светлана Смехнова даже ушла в запои, но, по ее словам, она все же смогла побороть пагубную привычку. А теперь ее муж и дочь задумали завладеть квартирой. Актриса заявила, что супруг ставит возле ее кровати пустые бутылки, когда она спит. А затем вызывает медиков.

Источник: www.eg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / «Богиня!»: Екатерина Варнава оголилась для новой фотосессии

04.01 / Назван простой овощ для восстановления лёгких курильщиков

31.10 / Эммануэль Макрон: «Призываю французов не терять головы»

08.01 / «Если вы нарушили закон, вы должны заплатить»

23.01 / Мнение: Про митинги 23 января

25.09 / Модельер Варламов искал девушек «свободного образа жизни» в баню для Лукашенко

13.01 / В гостях у Риз Уизерспун: экскурсия по особняку в английском стиле за 16 миллионов долларов

03.10 / Лох vs девелопер

20.01 / Скандалы: Порно-удаленка

13.07 / Личное: Перед такими не извиняются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска