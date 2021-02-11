 

Актриса из «Игры престолов» назвала Мэрилина Мэнсона «монстром»

11.02.2021, 9:08, Разное
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Актриса Эсме Бьянко, снявшаяся в сериале «Игра престолов», выступила с обвинениями в адрес рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Она назвала его «монстром, разрушившим ее жизнь», тем самым артистка решила поддержать коллегу Эван Рэйчел Вуд.
Роман с певцом у нее начался в 2009 году после съемок клипа на композицию I Want to Kill You Like They Do in the Movies. В клипе от нее требовалось «претворяться, что ей нравится грубое обращение». Сам Мэрилин Мэнсон на съемочной площадке хлестал ее, связывал кабелями и «наносил травмы вибрирующей секс-игрушкой».

Но, несмотря на причиненные Эсме Бьянко неудобства, она начала встречаться с Мэрилином Мэнсоном, а в 2011 году переехала к нему домой. Актриса признается, что певец кусал ее во время интимной связи, но она не давала согласия на это. Затем музыкант начал контролировать ее, следить, какую одежду она носит, а однажды порезал ее ножом.

После обвинений Мэрилин Мэнсон не стал отмалчиваться. Он опроверг слова актрисы Эван Рэйчел Вуд, заявившей, что та стала жертвой насилия со стороны музыканта.

Источник: www.kinonews.ru



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