Бренд Opel представил новый электрический минивэн Combo-e Life

11.02.2021, 9:06, Новости дня

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Немецкая компания Opel официально продемонстрировала пассажирский фургон Combo-e Life.

Данный экземпляр уже из названия предполагает применение электрического мотора. Известно, что мощность автомобиля достигает 134 л.с., а на полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 280 километров. Автомобиль Combo-e Life появится на европейском рынке уже к осени и будет продаваться в базовой и удлиненной модификации. В салоне применили расширенный мультимедийный центр, а также панорамную крышу.

Кроме того, разработчики намерены расширить линейку комплектаций с возможностью выбора дополнительных важных опций, которые могут оказаться востребованными для пассажирских перевозок с максимальным уровнем комфорта.