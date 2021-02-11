 

Компания Kia готовит презентацию модели кроссовера CV

11.02.2021, 9:06, Новости дня
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Южнокорейская компания Kia CV намерена презентовать новую модель Kia CV, которую покажут в следующем месяце.

Предполагается, что название перед началом продаж будет заменено на более привлекательное. Среди достоинств нового кроссовера называют опцию полуавтоматического управления, тогда как в 2023 году покупатели смогут воспользоваться дополнительной системой Highway Driving Pilot. Вместо боковых зеркал применят специальные камеры для мониторинга ситуации на дороге.

Новинка выполнена на платформе E-GMP, которая применяется в отношении электрической техники. Вместе с тем производитель пока не раскрывает технические параметры, однако есть предположения, что на полном заряде батареи станет возможным проехать до 500 километров без подзарядки.



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