Иран приступил к производству металлического урана для атомного оружия – МАГАТЭ

11.02.2021, 9:02, Новости дня

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Иран приступил к производству металлического урана, используемого при создании атомного оружия. Такой шаг является нарушением ядерной сделки от 2015 года, сообщило 8 февраля агентство Аssociated Press со ссылкой на инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал, что 8 февраля инспекторы агентства подтвердили факт производства 3,6 граммов металлического урана на объекте в городе Исфахан.

Металлический уран используют для производства атомной бомбы, исследования его производства запрещены ядерным соглашением от 2015 года, который Тегеран подписал с Германией, Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Соединенными Штатами, отметило агентство.

Иран ранее объявил об этом шаге, заявив, что его планы по исследованиям и разработкам в области производства металлического урана являются частью его заявленной цели по разработке улучшенного типа топлива, сообщили в МАГАТЭ.

Металлический уран может быть направлен на производство электроэнергии, но эксперименты с металлическими сплавами запрещены в соответствии с ядерной сделкой. Металлический уран является ключевым материалом при создании ядерного оружия, этот процесс включает преобразование газообразного высокообогащенного урана в металл, который обеспечивает оболочку или внешнее покрытие для топливных элементов, которые приводят в действие ядерную реакцию, подчеркнуло Associated Press.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из СВПД по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

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