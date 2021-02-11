Чижов назвал преувеличением заявление Борреля о «достижении дна» в отношениях с Москвой

11.02.2021, 9:00, Новости дня

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Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, но носили высокопрофессиональный характер, рассказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», – сказал российский дипломат, передает РИА «Новости».

По его словам, среди прочего на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиции РФ и Евросоюза близки или даже совпадают. «Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», – добавил Чижов.

Он напомнил, что Боррель подтвердил эту позицию даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во время слушаний в Европарламенте, посвященных итогам визита главы дипломатии ЕС в Россию.

Комментируя высылку трех европейских дипломатов из РФ и резкую реакцию ЕС на это решение, Чижов указал, что функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях.

«Да, функцией любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента (в данном случае ничего дурного в этом термине нет) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело – анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое – участвовать в конкретных политических акциях», – сказал он.

Чижов подчеркнул, что «то, за что объявили персонами нон-грата трех европейских дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, касалось именно незаконных акций». «Причем их незаконность была заранее хорошо известна и самим дипломатам, и их руководителям», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, как бы, на его взгляд, отреагировали бельгийские власти и СМИ, если бы российские дипломаты «наблюдали», например, за недавней акцией в районе Северного вокзала в Брюсселе, в ходе которой протестующие едва не забросали камнями машину короля бельгийцев Филиппа, постпред РФ при ЕС подчеркнул, что ему «трудно представить ситуацию, при которой кто-то из сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего». «На мероприятие, вроде имевшего место в районе Северного вокзала города Брюсселя, я бы, конечно, никогда никого из своих сотрудников не послал. Более того, не разрешил бы им даже по собственной инициативе в этом участвовать. Это не наша функция», – отметил дипломат.

Комментируя историю с метанием камней в сторону бельгийского королевского кортежа, Чижов указал, что ни один камень в машину короля тогда не попал. «Причем вопрос, кому в этом повезло больше – королю или демонстрантам», – заключил постпред РФ при Евросоюзе.

На прошлой неделе в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

В ответ на действия Москвы Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.