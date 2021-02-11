Российский спектрометр нашел хлороводород в атмосфере Марса

11.02.2021, 9:00, Новости дня

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Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса, это открытие говорит о пока не известных ученым механизмах взаимодействия поверхности и атмосферы Красной планеты, сообщили в Роскосмосе.

«Впервые в атмосфере Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Отмечается, что вещество появилось во время глобальной пылевой бури, а после ее окончания постепенно исчезло.

«Тот факт, что хлор был зарегистрирован во время пылевой бури, дает возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, который не учитывался ранее. Аналоги ему можно найти на Земле, некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах», – сообщил член-корреспондент РАН, научный руководитель российского эксперимента Олег Кораблев.

До этого момента было известно о существовании хлороводорода (HCl) на Земле и Венере. На нашей планете он попадает в воздух из моря, когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль. На Венере он распадается в атмосфере под действием солнечного света и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы.

«Это первый случай регистрации галогенового газа в атмосфере Марса, и он – свидетель совершенно нового химического цикла, который нам предстоит понять», – заметил профессор университета Оксфорда Кевин Олсен.

Согласно двум основным гипотезам о появлении хлороводорода, его источниками могут быть частицы пыли, поднятой с поверхности, или активный вулканизм. Малое количество хлороводорода высвобождается и во время извержений на Земле. Но в таком случае увеличение концентрации этого газа должно соответствовать сейсмическим событиям на Марсе, чего ученые пока не заметили.

«Кроме этого, хорошее совпадение по времени с началом и окончанием пылевых бурь заставляет предположить, что источник хлора все-таки «лежит на поверхности», – подчеркнули в Роскосмосе.

Напомним, в марте 2016 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М» был произведен запуск первой в истории сотрудничества РФ и Евросоюза миссии для поиска жизни на Марсе ЕxoМars-2016.