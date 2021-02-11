 

Политолог Усов: Белорусские политики обсудят неучастие Лукашенко в дальнейших выборах

11.02.2021, 8:44, Разное
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Политолог Павел Усов считает, что в рамках этого масштабного мероприятия президент Белоруссии Александр Лукашенко попытается, в первую очередь – легитимизировать свою власть. Сторонники главы государства попытаются продемонстрировать, что большинство людей поддерживают белорусского лидера и продолжить репрессии в отношении его противников.

Усов убеждён, что Всебелорусское народное собрание призвано показать всем, что власть якобы держит всё под контролем и ему удалось одержать победу над оппозицией. При этом победу постараются приписать лично Лукашенко. Кроме того, эксперт предполагает, что на ВНС будет обсуждаться отказ Батьки от участия в дальнейших выборов, потому что для его режима это является большой угрозой. Вероятно, что его попытаются сделать пожизненно первым президентом Белоруссии, по аналогии с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По словам специалиста, не стоит ждать от ВНС диалога с представителями оппозиции. Аналитик полагает, что на собрании будут присутствовать лишь “карманные” соперники, которых Александр Лукашенко заставит проявить покорность, дабы показать, что он контролирует ситуацию в стране. Павел Усов считает, что таким образом Лукашенко также проводит “зачистку” номенклатуры.



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