В ожидание вечности… Жизнь и смерть

11.02.2021, 8:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Присутствие смерти в мире

…заповедано Богом, чтобы всякому человеку на каждый час быть готовому к смерти…

Понятие о смерти впервые явилось в раю из уст Самого Бога, сказавшего нашим прародителям: «смертью умрете если вкусите» (Быт.2:17).

Закон смерти — общий для всего человечества. Смерть неизбежна всем и каждому. Слово Божие о всеобщности смертного закона свидетельствует: «Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти?» (Пс. 88, 49). «Лежит человеком единою умрети» (Евр. 9, 27). «О Адаме вси умирают» (1 Кор. 15, 22).

Смерть нельзя обмануть, перед ней все равны, от нее никому не уйти. Она непостижима для человеческого разума, несмотря на ее реальность. Смерть приходит и уходит в одно мгновение, как мысль, как жизнь: она неуловима и неумолима.

Таинственна воля Божия, от которой зависит день кончины человека, и никто из живущих, если не будет на то Божьего благословения, не узнает, когда ему суждено оставить этот мир.

Для человека смерть является абсолютно индивидуальным, абсолютно личным событием бытия. И поскольку каждый человек знает, что рано или поздно встретит смерть, то это обстоятельство становится самым особенным явлением его жизни. И вся наша трагедия и скорбь перед лицом смерти усугубляются, если мы не желаем признавать это событие.

Мы не хотим смириться со смертью! Поэтому одни из нас делают все, чтобы насколько возможно отдалить ее, иные же просто пытаются… не думать о ней! Тем не менее мы вполне понимаем, что никакими стараниями не сможем отдалить до бесконечности наш уход из темницы земной жизни

Бог, по словам Григория Богослова, попустил смерть, чтобы «зло не стало бессмертно».

Смерть постигает человека тогда, когда он достиг предела жизни, какой предопределен ему праведным Судом Божиим, для совершения дела, ему предназначенного. Причем этот предел, предусматривает все, что полезно человеку. Стало быть, смерть полезна человеку.

И нам заповедано за все благодарить Промыслителя Бога: «Cлава, Тебе, Боже, строившему все для пользы нашей… буди имя Твое, Господи, благословенно от ныне и до века».

Всех живущих на земле страшит вопрос «А что потом? Что после смерти?».

Святитель Игнатий Брянчанинов писал, что когда душа, умирая духовной смертью, лишается Бога, тогда вместе с нею умирает духовно и тело. Весь человек при этом перестает быть богоносным.

«Падением изменились и душа и тело человеческия. В собственном смысле падение было для них (праотцев) вместе и смертью. Видимая и называемая нами смерть, в сущности, только разлучение души с телом, прежде того умерщвленных отступлением от них истинной жизни, Бога».

«При согрешении праотцев смерть немедленно поразила душу; немедленно отступил от души Святой Дух, составляющий Собою истинную жизнь души и тела; немедленно вступило в душу зло, составляющее собою истинную смерть души и тела…. Что душа для тела: то Святый Дух для всего человека, для его души и тела. Как тело умирает, тою смертию, которою умирают все животныя, когда оставит его душа, так умирает весь человек, и телом и душею, в отношении к истинной жизни, к Богу, когда оставит его Святый Дух».

По словам святителя. Николая Сербского «Христос, пришёл не только для того, чтобы разогнать древний страх людей, но и для того, чтобы принести новый страх тем, кто грешит. Старый страх людей есть страх телесной смерти; новым страхом должен быть страх смерти душевной; и этот страх Христос обновил и усилил».

Смерть душевная — вот то, чего должен бояться верующий человек. Чтобы избежать душевной смерти мы должны помнить о смерти телесной.

Помнить, но не бояться

Отличие страха перед смертью от памяти смертной в том, что страх вводит в отчаяние, в нем заключается безнадежность и чувство обреченности. Память же смертная для христиан — это чувство, противоположное страху перед смертью, — она рождает в человеке надежду и радость.

Все святые и подвижники благочестия искали памяти о смерти и старались пользоваться всеми средствами, чтобы укрепить ее в себе. Память о смерти, как и все другие добродетели, есть Божий дар душе, и усвоение ее есть великое приобретение для христианина.

Святитель Иоанн Златоуст пишет о смерти:

«Ужасна смерть и страшна для незнающих высшего любомудрия, для незнающих загробной жизни, для считающих смерть уничтожением бытия, разумеется, для таких смерть ужасна, уже самое название ее убийственно. Мы же, благодатью Божьей увидевшие безвестные и тайные премудрости Его, и почитающие смерть переселением, не должны трепетать, но радоваться и благодушествовать, потому что оставляем тленную жизнь и переходим к жизни иной, нескончаемой и несравненно лучшей».

Смерть как переход

По слову апостола наше временное пребывания здесь, на земле — это время нашего «странствования» (1 Пет. 1, 17).

Греческий богослов Николаос П. Василиадис пишет:

«Тайна смерти тем более глубока, что ни один человек не в состоянии передать и описать опыт своей смерти. Этот самый опыт, обязательный элемент в исследовании любого явления, мы приобретаем, когда… умираем! Но тогда он нам не приносит никакой пользы! Никто не может испытать собственную смерть как событие своего земного существования. Когда человек переживает это событие (а переживает он его один—единственный раз, первый и последний), то он тотчас же прекращает существовать в этом мире. Так что смерть есть по сути осуществление невозможности нашего существования в этом мире!»

Смерть — это рождение человека из земной временной жизни в вечность. Душа является в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в жизни с телом. Жизнь человека на земле — это только начало, подготовка к тому, что ждет нас всех после смерти тела. Начатое здесь будет продолжаться там. Перейдя в загробный мир, душа чувствует, сознает, воспринимает и рассуждает.

Смерть не прерывает существование человека, а только видоизменяет его. «Если поистине жизнь — это непрерывно текущая река, то у нее есть два естественных предела. Человек же, неизбежно следуя по течению реки, называемой жизнью, знает по опыту один предел. О другом конце он старается не знать и даже не думать».

И от этого таинство смерти становится еще более таинственным и темным, поскольку все мы стоим на одном краю могилы. И мир, который находится по эту сторону могилы, то есть сей мир, — это «тленный мир, место умирания» .

Место же воистину живых — мир за гробом, где нет ни ночи, ни сна — «образа смерти»

Удивительное отношение к смерти мы читаем в письме святителя Игнатия (Брянчанинова) умирающей сестре: «Прощай, сестра! Господь да благословит исход твой и путь твой по твоем исходе. Ведь ты не умрешь. Тело умрет, а ты перейдешь в иной мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши им передай приветы и попроси попещись о нас… даруй же тебе, Господи, мирный исход! День-другой — и мы с тобою. Потому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобою».

Победа воскресения

По учению Спасителя и Апостолов, все воскреснут в пришествие Христа, но не все вкусят блаженной жизни.

Все оживут для суда и примут свою участь, какую кто заслужил («каждый в своём порядке»). «Ибо всем нам должно явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5,10).

Пророк Соломон в богодухновенной «Книге Екклесиаста» после горького заключения об этом мире: «Суета сует, (…) всё — суета!», говорит каждому из нас: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека»; таково предназначение человека на земле. Помысли также, что всякое дело Бог приведет на суд. Все дела наши Бог будет судить на Своем Всемирном Судилище. Каждый тайный и явный наш поступок, все содеянное в ведении и неведении, хорошо ли оно, или худо, Бог откроет и воздаст нам по справедливости” (Еккл. 12, 13–14).

И наступит Царство славы для оправданных и спасённых, а противники веры будут преданы осуждению и сама смерть упразднится, потому, что не будет уже виновника её дьявола: «Последний же враг истребится — смерть» (1Кор.15.26).

Бессмертие человека состоит в том, что душа его по смерти продолжает жить отдельно от тела, и человек за гробом продолжает своё существование в другом мире, в другой форме и других условиях.

На земле люди называют одних живыми, а других — мёртвыми. Но кто же мёртвый? Это не человек, а часть человека — тело. Оно и предано земле, а главная часть человека — образ и подобие Бога — душа — жива! Она перешла в мир загробный и живёт там.

Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых, и земная жизнь наша только есть начало, приготовление к жизни вечной, нескончаемой.

Святитель Афанасий Великий пишет, что как семена, бросаемые в землю, так и мы, умирая, не исчезаем, разрушаясь, но сеемся, чтобы воскреснуть, ибо смерть упразднена благодатью Спасителя

Священномученик Мефодий говорит, что после смерти человек не перестанет быть человеком: он не примет ни ангельский, ни какой—либо другой образ. Ибо Христос пришел и проповедал, что человеческая природа не будет преобразована в новую форму, но вновь примет ту, которую имела изначально, до того, как согрешила и лишилась благодати Божией

Согласно святителю Иоанну Златоусту, новое тело, которое восстановится через воскресение, не будет новым творением, никак не связанным с тем, которое жило на земле вместе с душой, а потом умерло и разложилось. Тело умершее и то, которое воскреснет, будут идентичны. Толкуя слова Иова, сказавшего, что Бог в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога (Иов 19, 26–27), он отмечает, что из этих слов Иова мы постигаем церковный догмат: воскреснет и вкусит вместе с душой вечную славу то же самое тело, что терпит напасти и мучения. Ибо несправедливо, чтобы «одно тело страдало, а воскресало другое»

Апостол Павел даёт нам ясно знать, что тело воскресения будет тело духовное, по образу, данному во Христе. «Говорю Вам тайну: не все умрём, но все изменимся. .. и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся» (1 Кор.15.51-52). Павел ясно учит, что Царство Божье и Жизнь Вечная начнутся для верующих только после воскресения в новых, нетленных, телах, но никак не до этого. Он говорит: «Не скорбите, потому как смерть, это не навсегда. Будет славное воскресение».

Апостол Павел торжествует: «Смерть! Где твоё жало? ад! где твоя победа?» (1Кор.15.55). Ответ гласит: «.. поглощена смерть победою» (1Кор.15.54).

Если не верить во Христа, не знать, что жизнь наша вечная, то теряется всякая сущность нашего земного существования. Знать, что после тебя ничего не останется — по меньшей мере жутко.

Вера в Господа нашего Иисуса Христа, в его воскресение, в его живой пример даёт каждому из нас право верить, что мы не исчезнем никогда, что мы вечны, что мы воскреснем.

Это всё будет, также несомненно, как и то, что Бог свят.

Но не наша задача и дело рассуждать о временах и сроках. Наше дело жить и Богоуподобляться, а дорога нам указана: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

«Каждый в своём порядке (воскреснет) первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его»(1 Кор.15.23).

Святой Антоний Великий, проникая во глубину судеб Божиих, однажды обратился к Богу с такой молитвою: «Господи! Для чего одни умирают в молодости, а другие живут до глубокой старости?». И был ему ответ от Бога: «Антоний, себе внимай! А то — суды Божии, и тебе нет пользы испытывать их».