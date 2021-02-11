Сергей Бурунов рассказал о переживаниях из-за смерти матери от рака

11.02.2021, 8:14, Разное

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Российский актер Сергей Бурунов признался, что тяжело переживал смерть матери от рака. Он считает, что ее можно было бы спасти, решись она сделать операцию.

Слава актеру пришла в 2010 году после съемок в шоу «Большая разница». Изначально Сергей Бурунов не планировал принимать в нем участие, но на этом настояла его мама Татьяна. Ей не только нравилась передача, но и требовались деньги на лечение. У нее было диагностировано онкологическое заболевание.

По словам Сергея Бурунова, он полгода наблюдал за тем, как его мама умирает. А когда ее не стало, то ему не удавалось справиться с депрессией. Он мог остаться один в комнате и продолжительное время плакать там. Актера постоянно мучила мысль, что маму можно было спасти, но она отказывалась делать операцию.

Источник: 7days.ru