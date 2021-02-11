 

На Марсе обнаружены огромные запасы воды

11.02.2021, 8:12, Новости дня
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Последние исследования Красной планеты позволили установить, что под верхним слоем грунта там действительно имеются огромные запасы воды. Разумеется, речь идет не о жидкости, а о замерзшем намертво льде.

Собрав все полученные данные, участники исследовательского проекта SWIM даже составили карту ледяных полей Марса. Она наверняка пригодится для будущих космических миссий, когда начнется колонизация соседней планеты, отмечают ученые.

Проблема на сегодня состоит в том, чтобы правильно определить место высадки астронавтов и строительства марсианской базы. Это надо сделать именно в том районе, где можно легко добывать лед, из которого можно, кроме прочего, добывать кислород и водородное топливо.



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