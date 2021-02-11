 

Обнаружено генетическое сходство между коренными американцами и древними денисовцами

11.02.2021, 8:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генетическое исследование в Университетском колледже Лондона позволило сделать вывод, что первобытные племена, к которым принадлежали коренные жители Америки, состояли, возможно, и потомков древних денисовцев.

У индейцев и денисовцев много общего в генетике, отмечают эксперты. Это видно даже визуально, так как у них почти одна и та же форма губ.

В процессе исследования ученые сравнивали материалы, полученные от антропологов, с ныне живущими на территории Латинской Америки народами. Всего было изучено около шести тысяч образцов. Также найдено сходство в форме носа, надбровных дугах и строении челюстей, отмечают ученые. ДНК также очень похожи. Такие совпадения не могут быть случайными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / В Тернопольской области роженица выбросила ребенка в туалет и ушла спать – полиция

16.08 / Митинг сторонников Лукашенко в Минске собрал свыше 70 тыс. человек

30.07 / Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют только 23 процента

27.06 / На Украине захотели обложить пошлинами российское топливо и СПГ

18.09 / Немецкий эксперт: Берлин переходит на сторону самых ярых критиков России

24.12 / Арестович о деле вагнеровцев: Информверсия не выдерживает никакой критики

18.01 / Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников

22.07 / В результате американского авиаудара в Сомали убиты несколько боевиков-исламистов

07.07 / Лондон ввёл санкции против «нарушителей прав человека» из разных стран, включая Россию

10.12 / Песков объяснил оговорку Путина про Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска