Обнаружено генетическое сходство между коренными американцами и древними денисовцами

11.02.2021, 8:12, Новости дня

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Генетическое исследование в Университетском колледже Лондона позволило сделать вывод, что первобытные племена, к которым принадлежали коренные жители Америки, состояли, возможно, и потомков древних денисовцев.



У индейцев и денисовцев много общего в генетике, отмечают эксперты. Это видно даже визуально, так как у них почти одна и та же форма губ.

В процессе исследования ученые сравнивали материалы, полученные от антропологов, с ныне живущими на территории Латинской Америки народами. Всего было изучено около шести тысяч образцов. Также найдено сходство в форме носа, надбровных дугах и строении челюстей, отмечают ученые. ДНК также очень похожи. Такие совпадения не могут быть случайными.