 

В Японии повысили эффективность литий-ионных батарей

11.02.2021, 8:12, Новости дня
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Японские ученые из университета на Окинаве сумели увеличить эффективность литий-ионных аккумуляторов сразу в 10 раз. Для этого в батарее заменили элементы из графита кремниевыми.

В обычном аккумуляторе такого типа из графита обычно делают анод. Это дешевый материал, легко поддающийся механической обработке, отмечают специалисты. И до сих пор считалось, что он достаточно эффективен, ведь литий-ионные батареи более мощные и емкие, чем аккумуляторы других типов.

Но, как известно, нет пределу совершенства. Оказалось, что кремниевые аноды сохраняют в десять раз больший заряд. И кремний, кстати, также является дешевым доступным сырьем для производства. С использованием таких анодов пока возникают некоторые технические проблемы. Но авторы идеи надеются справиться с ними в ближайшее время.



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