Во втором раунде парного разряда Australian Open сыграют три украинки

11.02.2021, 8:08, Новости дня

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10 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась во второй раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира Большого шлема.

В паре с Еленой Остапенко из Латвии она выиграла у японо-американской пары Макото Ниномия / Сабрина Сантамария.

Поединок завершился в двух сетах: 7-6, 6-4.

Во втором раунде Киченок и Остапенко сыграют против теннисисток из Румынии Кристины-Андреи Миту и Ралуки Олару.

Первый раунд парного разряда Australian Open преодолела также пара украинок Катерина Бондаренко и Надежда Киченок (сестра Людмилы Киченок).

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